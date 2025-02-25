Син-гігант Кличка успішно дебютував за збірну України (відео)

19-річний баскетболіст вдало стартував у іграх за національну команду

Максим Кличко, син мера Києва та ексчемпіона світу з боксу у суперважкій вазі Віталія Кличка, дебютував у складі збірної України з баскетболу. Молодший син легенди боксу оформив 7 очок за 9 хвилин у відбірному поєдинку на чемпіонат Європи-2025 проти Португалії.

Про це повідомляє "Телеграф". Національна команда достроково припинила боротьбу за потрапляння на ЧЄ-2025, а тому головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс дав дебютувати новачкам — Максиму Кличку та Михайлу Бублику.

19-річний Кличко провів на майданчику 9 хвилин, за які набрав 7 очок (2/2 з гри, 3/4 штрафних) та 2 підбирання при 1 фолі та 2 втратах. Зустріч завершилася перемогою Синьо-жовтих із рахунком 88:60.

Максим виступає на позиції центрового та захищає кольори "Монако". Зріст баскетболіста складає 219 см. До речі, за цим показником Максим уже давно випередив свого легендарного батька (2,01 м) та дядька Володимира (1,98 м).

Максим Кличко – найвищий у родині

Відеоогляд матчу Португалія — Україна

Раніше повідомлялося, що баскетболіста "Дніпра" та збірної України Володимира Конєва зняли з поїзда та доставили до ТЦК. Пізніше проблему гравця з ТЦК вирішили "потужні люди". Спортсмен також зіграв із Португалією та набрав 5 очок.