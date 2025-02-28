Сербский клуб настигла карма за российский шабаш в центре Европы (видео)

Сербы сделали отличную картинку для российской пропаганды

Баскетбольный клуб "Црвена Звезда" в Белграде (Сербия) устроил российский шабаш на трибунах во время домашнего матча Евролиги против литовского "Жальгириса". К слову, литовцы активно поддерживают Украину на своих домашних играх против сербов.

Казалось, что игра проходит не в Сербии, а в РФ. Об этом сообщает "Телеграф".

Любители русского мира принесли на арену российские флаги, а также развернули баннеры против НАТО, Европейского союза. Кроме того, сербские болельщики сделали перформанс, изобразив на трибунах огромный российский триколор. Невероятно, но этим не ограничилось — на арене прозвучали российские песни: "Катюша", "Россия", "Знаешь ли ты".

Поддержка РФ, а не родного клуба сыграла с сербами злую шутку. В итоге "Црвена Звезда" проиграла принципиальный матч со счетом 80:86.

Напомним, в 2024 году болельщики "Црвены Звезды" на матче Евролиги против "Партизана" (88:72) вывесили баннер в поддержку российского Белгорода. Ранее баскетболисты "Црвены Звезды" отказались поддержать Украину в матче Евролиги.