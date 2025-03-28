Справа Маска живе: відомий футбольний тренер "зіганув" на публіці (відео)

78-річний футбольний фахівець потрапив у скандал

"Флешмоб" із "зигуванням", який розпочав мільярдер Ілон Маск, триває. Цього разу щось подібне на нацистське вітання зробив відомий англійський тренер Гаррі Реднапп.

Колишній головний тренер "Тоттенгему" та інших англійських клубів нагадав про себе, говорячи про Томаса Тухеля, передає The Guardian. Англієць незадоволений тим, що німець очолює Трьох Левів.

"Не знаю. Чесно скажу, думаю, він німецький шпигун. Кажу вам серйозно. Його заслали, щоб нас розвалити. Так і є.

Кажу вам, він як Лорд Хо-Хо під час війни — "У нас у полоні ваші найкращі солдати" і все в такому дусі", — сказав Реднапп, після чого кинув "зігу".

Довідка: Лорд Хо-Хо — нацистський пропагандист Вільям Джойс, ведучий англомовних передач німецького радіо, прозваний у Британії Лордом Хо-Хо за афектовану британську вимову, властиву вищим класам в Англії. Страчений британською владою в січні 1946 року за зраду.

Додамо, що під керівництвом Томаса Тухеля англійці здобули дві перемоги у відборі на ЧС-2026 проти Латвії (3:0) та Албанії (2:0).

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал після матчу Ліги націй Бельгія — Україна (3:0). Бельгійські ЗМІ спробували висміяти Україну, опублікувавши карикатуру на президента Володимира Зеленського.