Скандальний Ракицький знайшов собі новий клуб в Україні (фото)

Одіозний футболіст повернувся до чемпіонату України

У п’ятницю, 28 березня, футбольний клуб "Чорноморець" (Одеса) оголосив про підписання контракту із відомим українським футболістом Ярославом Ракицьким. Ярослав "прославився" тим, що грав у російському "Зеніті" під час війни на Донбасі, але після повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну розірвав контракт із пітерським клубом.

Про підписання 35-річного центрального захисника повідомила пресслужба одеської команди на своєму телеграм-каналі. Ярослав виступатиме за Моряків під 44-м номером. Мета трансферу — врятувати "Чорноморець" від вильоту з найвищого дивізіону чемпіонату країни.

"Досвідчений, титулований захисник приєднався до складу одеситів і готовий допомогти команді у вирішенні головного завдання – збереження прописки в елітному дивізіоні.

Додаткового представлення Ракицький не потребує, але все ж таки нагадаємо: майстер з чудовою лівою, блискучим першим пасом і відмінним ударом здалеку. В активі Ярослава кілька десятків ігор у Лізі чемпіонів та півсотні матчів за збірну України", — йдеться у повідомленні.

Ярослав Ракицький

Нещодавно Ракицький відвідав Покровськ (Донецька область). Тут немає електроенергії, води та газу, а окупанти регулярно обстрілюють населений пункт КАБами та артилерією. Це викликало істерику у РФ.