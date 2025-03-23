Дружина Мессі блиснула ідеальною фігурою у бікіні (фото)

Мама трьох дітей похвалилася своєю фігурою у соцмережах

Антонелла Рокуццо, дружина відомого аргентинського футболіста Ліонеля Мессі, поділилася із підписниками сімейними знімками. Пара з дітьми провела день, відпочиваючи вдома.

Відповідні фото Антонелла опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Рокуццо, окрім сімейних знімків, розмістила у соцмережі свої фото у синьому бікіні, яке підкреслює ідеальну фігуру матері трьох дітей.

Антонелла Рокуццо відпочиває із сім’єю

Зазначимо, Мессі та Антонелла перебувають у відносинах з 2008 року, вони разом виросли у Росаріо (Аргентина) і знають один одного з п’яти років. Пара виховує трьох хлопчиків: Тьяго (2012 рік народження), Матео (2015) та Чіро (2018). Офіційно Мессі та Рокуццо зіграли весілля у 2017 році.

Мессі зараз грає в "Інтері" (Маямі). У поточному сезоні 37-річний аргентинець зіграв у п’яти матчах на клубному рівні, відзначившись 4 голами та 2 асистами.

Нагадаємо, минулого сезону Мессі заборонили бити штрафний через дивне правило. До речі, Ліонель є одним із найкращих майстрів стандартів у світі. Також футболіст феноменально роздає передачі, побивши рекорд МЛС за цим показником.