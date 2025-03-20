Легенду російського хокею затримали за самозадоволення поблизу дитячої бібліотеки

Ексхокеїст не зумів пояснити свій вчинок

Колишнього радянського та російського хокеїста Ігоря Дорофєєва затримано в Москві за акт самозадоволення. Ексспортсмен стежив за двома жінками.

Про це повідомляє telegram-канал Mash. За інформацією джерела, 56-річний Дорофєєв мастурбував біля головної будівлі Російської державної дитячої бібліотеки на Калузькій площі.

Перехожа помітила, як Ігор стежив за двома жінками середнього віку, після чого викликала наряд. Пояснити свій вчинок Дорофєєв не зумів, повідомивши лише, що він безробітний.

Довідка: Дорофєєв – рекордсмен ХК "Динамо" (Москва) за кількістю чемпіонських титулів за всю історію клубу (5). На рахунку нападника 352 матчі за москвичів, у яких він забив 93 шайби й віддав 83 гольові передачі. Крім того, Ігор виступав за швейцарський "Амбрі-Піотта", італійський Val Pusteria, японський "Одзі Сейсі" та російські "Авангард", "Крила Совєтов", "Вітязь" та МДУ. Ігрову кар’єру він завершив у 2001 році, після чого працював дитячим тренером.

Раніше Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Путіним підтримав пропозицію організувати хокейні матчі між гравцями Національної хокейної ліги (НХЛ) та Континентальної хокейної ліги (КХЛ). Друг України Домінік Гашек розкритикував Трампа після цього.