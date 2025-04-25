"Разум украинцев замутнен": В России набросились на спортсменку, поставившую россиян на место

Украинка публично заявила, что не хочет видеть россиян на международных турнирах

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что украинские спортсмены не жмут руку россиянам под влиянием "ядовитой пропаганды Запада". Накануне украинская борчиха Ирина Коляденко отказалась пожимать руку и фотографироваться с россиянкой Динарой Кудаевой на чемпионате Европы-2025 в Словакии.

Соответствующий комментарий Васильева приводит Vseprosport.ru. По его словам, украинские спортсмены просто "поверили в то, что Россия — главное зло".

"Разум украинских спортсменов замутнен, им промыли мозги ядовитой пропагандой. Они отовсюду слышат одно и то же, что Россия — главное зло и виновник всех их бед. Западные политики нашли крайнего — Россию. Бесконечный поток лжи о нашей стране идет и идет, и люди постепенно начинают верить в эту ложь.

Есть же такое выражение, что если все время говорить человеку, что он свинья, через некоторое время он может захрюкать. Вот так же и украинцы, украинские спортсмены поверили в то, что Россия — это что-то очень плохое", — заявил Васильев.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал Коляденко "несчастным человеком".

"Эта спортсменка из Украины — несчастный человек. Ее начальство убедило ее в этой точке зрения, что не пожимать руку сопернику — это нормально. Но рукопожатие — это обязательная процедура, это уважение противника.

Если бы у общественных организаций была принципиальная позиция по этому вопросу, то прецедентов с отказом от рукопожатий не было бы. Бог судья этой спортсменке", — заявил Мамиашвили.

Отметим, Коляденко на ЧЕ-2025 выиграла "бронзу". Позднее украинка в интервью выразила недоумение по поводу допуска россиян до соревнований.

Напомним, Мамиашвили повел себя неподобающе во время церемонии награждения на чемпионате Европы по борьбе в Братиславе (Словакия). Российский спортивный чиновник назвал албанца Чермена Валиева, который в 2024 отказался выступать за РФ, "предателем". К слову, именно он грозил Франции танками.