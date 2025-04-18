Росія вдарила по олімпійському об’єкту у Дніпрі (відео)

РФ продовжує знищувати спортивну інфраструктуру України

У п’ятницю, 18 квітня, внаслідок удару РФ по Дніпру було пошкоджено базу олімпійської підготовки "Водно-спортивний комбінат". Напередодні Росія повністю зруйнувала льодову "Фаворит-Арену" у Херсоні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства молоді та спорту України в telegram. Крім того, значних руйнувань адміністративних приміщень також зазнала Дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту, що знаходиться на території комплексу. У Міністерстві зазначили, що руйнація цього об’єкту стане серйозним ударом для спортивної спільноти міста та регіону.

"Росія зруйнувала базу, на якій готувалися потенційні майбутні чемпіони світу, Олімпійських ігор. Це черговий доказ, що Росія не прагне ніякого миру й доводить, що війна — це не політика. Війна — це злочин. І ми не маємо права зробити спортивний рух співучасниками такого злочину" — заявив міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили та знищили близько 726 об’єктів спортивної інфраструктури, серед яких 18 баз олімпійської підготовки.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський ввів нові санкції проти відомих росіян. Під обмеження потрапили також і спортсмени, які завершили кар'єру.