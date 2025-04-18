"Бомбардувальниця Лондона і ватажок путінського гітлерюгенда": до списку санкцій Зеленського потрапили спортсмени

Російські діячі спорту активно підтримують війну проти України

У п’ятницю, 18 квітня, президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти відомих росіян. Під обмеження потрапили спортсмени, які завершили кар’єру.

Про це йдеться в указі, опублікованому на офіційному сайті глави держави. Він набирає чинності 18 квітня.

До списку санкцій Зеленського потрапили ряд відомих спортивних діячів РФ:

Олена Вяльбе – президент Федерації лижних перегонів РФ, триразова олімпійська чемпіонка. 2024 року закликала бомбити центр Лондона через недопуск росіян до міжнародних змагань.

Микита Нагорний – російський гімнаст, олімпійський чемпіон. Очолював "Юнармію" (російська молодіжна військово-патріотична організація, яку нерідко порівнюють із нацистським гітлерюгендом)

Софія Велика – фехтувальниця на шаблях, дворазова олімпійська чемпіонка, підтримала президента РФ Володимира Путіна на президентських виборах-2024.

Денис Лебедєв – колишній чемпіон світу з боксу за версіями IBF та WBA у першій важкій вазі. Казав, що піде на війну проти України, якщо йому прийде повістка.

Руслан Проводніков – колишній чемпіон світу з боксу за версією WBO у першій напівсередній вазі також виявив бажання піти вбивати українців, якщо прийде повістка.

Раніше повідомлялося, що в РФ мама юної фігуристки Вероніки Жиліної звинуватила тренера Сергія Розанова у сексуальних домаганнях. На момент можливого інциденту спортсменці було лише 11 років.