Помер фанат Динамо "Француз", який воював за Україну

Футбольний уболівальник приєднався до ультрас "Динамо" у 2012 році

Пішов із життя захисник України, представник фанатського руху київського "Динамо" Даніель Ковальчук, який мав позивний "Француз". Герой воював із 2014 року.

Про смерть Ковальчука повідомила пресслужба "Динамо" у telegram. Даніель був активним учасником фанатської трибуни Біло-Синіх з 2012 року.

"Під час ротацій "Француза" часто можна було зустріти на матчах нашого клубу. Він пройшов штурми 2015-го, пережив ракету 2022-го, воював у 2023-2025 роках, оминув численні дрони та снаряди, а його серце перестало битися у Києві 3-го травня. Це стало ударом для всієї футбольної спільноти.

Даніель був зразком професіонала, прикладом справжнього друга, виділявся своєю ідейністю та щирістю.

ФК "Динамо" (Київ) висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна слава та пам'ять полеглому Герою, нехай спочиває з миром", — говорить повідомлення.

Під час війни на Донбасі у складі полку "Азов" брав участь у Широкінській операції. Після звільнення зі служби займався особистою охороною і став фахівцем із практичної стрільби з пістолета. Разом із Максом "Регбістом" розпочав проєкт "Civil Safety Academy", в рамках якого навчав людей працювати зі зброєю.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ воював у підрозділі, який в основному складався з фанатів "Динамо". Отримав серйозне поранення, відновився та навчився керувати FPV-дронами.

Нагадаємо, на війні проти російських окупантів загинув уболівальник "Динамо", майстер спорту з кікбоксингу Іван "Бонус" Фесенюк. Крім того, життя за Україну віддав ультрас Біло-синіх Єгор Волошин.