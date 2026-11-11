Пліснява в горщику кімнатної рослини: яку спецію радять використати проти білого нальоту

Брак світла й низька температура сприяють розвитку грибків, особливо восени та взимку

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Для боротьби з пліснявою на ґрунті кімнатних рослин радять використати корицю: нею посипають уражені ділянки. Водночас потрібно усунути надмірну вологість, інакше білий наліт з’являтиметься знову.

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Якщо плісняви багато, Deccoria.pl рекомендує спочатку зняти верхній шар землі, а вже потім розсипати корицю. Видання називає цю спецію домашнім засобом проти грибків і повторної появи нальоту.

Головною причиною проблеми є надмірний полив: постійно мокрий ґрунт створює сприятливі умови для плісняви. Ризик також підвищують висока вологість повітря, слабке провітрювання та важка, щільна земля, у якій застоюється вода. Грибниця, проникаючи в субстрат, обмежує доступ коренів до води й мінеральних солей, через що рослина слабшає.

Щоб запобігти поверненню плісняви, восени й узимку полив скорочують: більшість рослин у цей період потребує менше води. Горщики обирають з отворами для відведення її надлишку та ставлять у світлому місці. З поверхні ґрунту прибирають опале листя, а приміщення регулярно провітрюють.

Восени й узимку більшість кімнатних рослин потребує менше води Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", охолоджену воду після варіння яєць можна використовувати для кімнатних рослин.