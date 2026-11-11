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Без льоху й спеціального сховища: де тримати капусту взимку, щоб вона не втратила свіжість

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Чистий папір допомагає захистити качани від пересихання
Чистий папір допомагає захистити качани від пересихання. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для тривалого зберігання качанів рекомендують вологість повітря 90–95%, але без накопичення конденсату

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Засклений балкон підійде для зимових запасів білоголової капусти, якщо там стабільно прохолодно й овочі не промерзають. Качани слід розмістити в ящиках із вентиляцією, утеплити на час холодів і регулярно контролювати температуру.

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Як пише БУГ, у домашніх умовах капусту бажано зберігати за температури 0–4 °C. Для зимових запасів найкраще підходять пізні сорти зі щільними, важкими головками без тріщин, вм’ятин і ознак гниття.

Перед закладанням капусту не мийте: зніміть лише забруднені та пошкоджені зовнішні листки. Підготуйте дерев’яні або пластикові ящики з вентиляційними отворами, розкладіть качани в один шар із невеликими проміжками для руху повітря. Від пересихання головки можна нещільно обгорнути чистим папером.

У холодну погоду утепліть ящики картоном або папером, а в сильні морози додатково накрийте ковдрою чи пледом. Самого утеплення може бути недостатньо, тому регулярно перевіряйте температуру на балконі, особливо під час похолодання. Нижче 0 °C качани ризикують підмерзнути: після відтавання вони втрачають щільність і гірше зберігаються.

Не обгортайте капусту щільно плівкою та не залишайте там, де постійно збирається конденсат: волога без провітрювання сприяє гнилі. Періодично оглядайте запаси й прибирайте зіпсовані головки. Яблука та груші тримайте окремо – вони виділяють етилен, який прискорює старіння капусти.

Інфографіка про зберігання капусти з качанами, ящиками, папером, пледом, термометром, яблуками та грушами
Яблука та груші варто тримати окремо, щоб етилен не прискорював старіння капусти Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як повідомляв "Телеграф", як зберегти капусту хрусткою до весни.

Теги:
#Балкон #Капуста #Зберігання