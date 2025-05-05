Умер фанат Динамо "Француз", воевавший за Украину

Футбольный болельщик присоединился к ультрас "Динамо" в 2012 году

Ушел из жизни защитник Украины, представитель фанатского движения киевского "Динамо" Даниэль Ковальчук, у которого был позывной "Француз". Герой воевал с 2014 года.

О смерти Ковальчука сообщила пресс-служба "Динамо" в telegram. Даниэль был активным участником фанатской трибуны Бело-синих с 2012 года.

"Во время ротаций "Француза" часто можно было встретить на матчах нашего клуба. Он прошел штурмы 2015-го, пережил ракету 2022-го, воевал в 2023-2025 годах, миновал многочисленные дроны и снаряды, а его сердце перестало биться в Киеве 3 мая. Это стало ударом для всего футбольного сообщества.

Даниэль являлся образцом профессионала, примером настоящего друга, выделялся своей идейностью и искренностью.

ФК "Динамо" (Киев) выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная слава и память погибшему Герою, пусть покоится с миром", — гласит сообщение.

Во время войны на Донбассе в составе полка "Азов" участвовал в Широкинской операции. После увольнения со службы занимался личной охраной и стал специалистом по практической стрельбе из пистолета. Вместе с Максом "Регбистом" начал проект "Civil Safety Academy", в рамках которого обучал людей работать с оружием.

После начала полномасштабного вторжения РФ воевал в подразделении, которое состояло преимущественно из фанатов "Динамо". Получил серьезное ранение, восстановился и научился управлять FPV-дронами.

Напомним, на войне против российских оккупантов погиб болельщик "Динамо", мастер спорта по кикбоксингу Иван "Бонус" Фесенюк. Кроме того, жизнь за Украину отдал ультрас Бело-синих Егор Волошин.