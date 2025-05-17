Баскетболісту загрожує смертна кара через незвичайні цукерки
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Спортсмен порушив закон в Індонезії
Американського баскетболіста Джарреда Двейна Шоу звинувачують у контрабанді наркотиків в Індонезії. Спортсмен виступав за місцевий баскетбольний клуб "Tangerang Hawks".
Шоу було заарештовано ще 7 травня. Про це повідомляє CNN.
За інформацією джерела, правоохоронці виявили у квартирі спортсмена 132 цукерки з канабісом. Арешт відбувся після повідомлення митниці аеропорту, де помітили підозрілу посилку Джарреда з Таїланду.
Канабіс був декриміналізований у Таїланді, проте в Індонезії діють жорсткі закони про наркотики. Шоу загрожує довічне ув’язнення або страта, якщо його визнають винним. Баскетболіст зізнався, що хотів поділитись цукерками з іншими колегами.
Tangerang Hawks розірвав із Шоу контракт, а індонезійська ліга заявила про довічне усунення баскетболіста. Джарред грав в Індонезії з 2022 року і ставав чемпіоном країни. Остання страта в Індонезії відбулася у 2016 році.
"Ми не терпимо гравців, адміністраторів чи когось на полі, хто вживає наркотики. У баскетбольному світі немає місця наркоманам", — сказав голова Індонезійської баскетбольної ліги Будісатріо Дживандоно.
Раніше повідомлялося, що головний тренер та президент російського баскетбольного клубу побив футболіста у лазні. Інцидент стався через те, що футболіст не привітався і хотів сісти поряд на вільне місце.