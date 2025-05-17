Баскетболісту загрожує смертна кара через незвичайні цукерки

Спортсмен порушив закон в Індонезії

Американського баскетболіста Джарреда Двейна Шоу звинувачують у контрабанді наркотиків в Індонезії. Спортсмен виступав за місцевий баскетбольний клуб "Tangerang Hawks".

Шоу було заарештовано ще 7 травня. Про це повідомляє CNN.

За інформацією джерела, правоохоронці виявили у квартирі спортсмена 132 цукерки з канабісом. Арешт відбувся після повідомлення митниці аеропорту, де помітили підозрілу посилку Джарреда з Таїланду.

Канабіс був декриміналізований у Таїланді, проте в Індонезії діють жорсткі закони про наркотики. Шоу загрожує довічне ув’язнення або страта, якщо його визнають винним. Баскетболіст зізнався, що хотів поділитись цукерками з іншими колегами.

Tangerang Hawks розірвав із Шоу контракт, а індонезійська ліга заявила про довічне усунення баскетболіста. Джарред грав в Індонезії з 2022 року і ставав чемпіоном країни. Остання страта в Індонезії відбулася у 2016 році.

"Ми не терпимо гравців, адміністраторів чи когось на полі, хто вживає наркотики. У баскетбольному світі немає місця наркоманам", — сказав голова Індонезійської баскетбольної ліги Будісатріо Дживандоно.

Раніше повідомлялося, що головний тренер та президент російського баскетбольного клубу побив футболіста у лазні. Інцидент стався через те, що футболіст не привітався і хотів сісти поряд на вільне місце.