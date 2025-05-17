Баскетболисту грозит смертная казнь из-за необычных конфет

Спортсмен нарушил закон в Индонезии

Американский баскетболист Джарред Двейн Шоу обвиняется в контрабанде наркотиков в Индонезии. Спортсмен выступал за местный баскетбольный клуб Tangerang Hawks.

Шоу был арестован еще 7 мая. Об этом сообщает CNN.

По информации источника, правоохранители обнаружили в квартире спортсмена 132 конфеты с каннабисом. Арест произошел после наводки таможни аэропорта, где заметили подозрительную посылку Джарреда из Таиланда.

Каннабис был декриминализован в Таиланде, однако в Индонезии действуют жесточайшие законы о наркотиках. Шоу грозит пожизненное заключение или смертная казнь, если его признают виновным. Баскетболист признался, что хотел поделиться конфетами с другими коллегами.

Tangerang Hawks расторг с Шоу контракт, а индонезийская лига обїявила о пожизненном отстранении баскетболиста. Джарред играл в Индонезии с 2022 года и даже становился чемпионом страны. Последняя смертная казнь в Индонезии произошла в 2016 году.

"Мы не терпим игроков, администраторов или кого-либо на поле, кто принимает наркотики. В баскетбольном мире нет места наркоманам", — сказал председатель Индонезийской баскетбольной лиги Будисатрио Дживандоно.

Ранее сообщалось, что главный тренер и президент российского баскетбольного клуба избил футболиста в бане. Инцидент произошел из-за того, что футболист не поздоровался и хотел сесть рядом на свободное место.