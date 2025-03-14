Росія отримала по носу у баскетболі

Санкції проти російського баскетболу продовжено

У п’ятницю, 14 березня, Виконавчий комітет Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) провів своє перше цього року засідання у штаб-квартирі у Швейцарії. На ньому організація вирішила продовжити усунення російських та білоруських збірних та клубів.

Про це повідомляє пресслужба FIBA на своєму офіційному сайті. Санкції проти російського баскетболу триватимуть щонайменше до травня 2025 року, коли відбудеться наступне засідання центральної ради FIBA.

"Статус Росії та Білорусі продовжено до наступного засідання Центральної ради ФІБА, яке відбудеться у травні 2025 року", — йдеться у повідомленні від організації.

Нагадаємо, що у березні 2022 року FIBA ​​усунула національні збірні, а також усі чоловічі та жіночі клуби Росії та Білорусі через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.

Раніше повідомлялося, що баскетбольний клуб "Црвена Звєзда" у Белграді (Сербія) влаштував справжній російський шабаш на трибунах під час домашнього матчу Євроліги проти литовського "Жальгіріса" (80:86). Євроліга виступила із заявою після гри.