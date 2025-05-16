Росіяни зібралися на Кубок світу: Іспанія зробила хід конем

Іспанія вирішила проблему допуску російських спортсменів самостійно

Російські шаблісти набули "нейтрального" статусу від Міжнародної федерації фехтування (FIE), але не зможуть взяти участі на Кубку світу в Іспанії. Напередодні FIE допустила росіян на командні турніри з фехтування, що викликало реакцію в Україні.

Про це джерело, знайоме із ситуацією, повідомило ТАСС. Іспанія просто не видала візи "нейтральним" спортсменам, які тепер стежитимуть за змаганнями вдома.

"Наші шаблісти, які здобули нейтральний статус, збиралися на Кубок світу в Мадриді. Але поїхати туди не зможуть — Іспанія відмовила їм у візах", — розповіло джерело.

Нагадаємо, 10 березня конгрес FIE дозволив російським та білоруським фехтувальникам брати участь у міжнародних змаганнях в індивідуальних дисциплінах у нейтральному статусі при дотриманні рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Додамо, що Кубок світу з фехтування в Іспанії пройде з 23 по 25 травня.

Раніше в США пролунав скандал у фехтуванні. На турнірі з фехтування Cherry Blossom Open у Мериленді рапіристка Стефані Тернер відмовилася змагатися з трансгендерним спортсменом Редмондом Салліваном, який народився біологічним чоловіком.