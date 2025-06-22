Мільйонери проти "жебраків": скільки заробляють футболісти в Україні

Розкид у рівні зарплат футболістів у чемпіонаті України вражає

Ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський озвучив середні зарплати у всіх 16 клубах Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2024/25. Минулої кампанії перемогу у чемпіонаті України з футболу здобуло київське "Динамо".

Відповідні дані з’явилися на YouTube-каналі "ТаТоТаке". За інформацією Співаковського, він збирав інформацію кілька тижнів, після чого перевірив їх серед експертів. Частина футболістів із топ-5 найщедріших команд ліги можуть похвалитися заробітком понад 1 млн грн на місяць (без преміальних).

На останньому місці розташувався "Інгулець" із середньою зарплатою до 1,5 тис. доларів на місяць. Футболістів також преміювали за нічию та перемогу (500 та 1000 доларів відповідно).

"Лівий Берег" у дебютному сезоні УПЛ не міг похвалитися великими зарплатами, проте добре преміював гравців за перемоги (близько 2 тис. доларів за перемогу).

"Оболонь" давала футболістам умови трохи кращі, ніж у "Лівому Березі", преміюючи гравців за перемогу 60 тис. грн.

На 13-му місці розташувався народний клуб "Верес", який пропонував своїм футболістам непогані умови, проте премії було зменшено до 30 тис. грн за перемогу.

Львівський клуб платив гравцям у середньому 5 тис. доларів на місяць та 500 тис. грн преміальними (на всю команду) за кожну перемогу.

"Зоря" у рейтингу зарплат опинилася на 11-му місці, однак у клубі не заведено преміювати футболістів за перемоги.

На 10-му місці розташувався "Кривбас", який хоче грати у єврокубках та претендувати на медалі. За перемогу основних гравців команди нагороджували преміями до 1 тис. доларів.

На 9-й позиції розташувався "Чорноморець" із преміями до 10 тис. доларів (на команду) за перемогу До речі, преміальні Моряки почали здобувати лише з 2 кола, щоправда, це не допомогло одеситам залишитися в УПЛ. В іграх за виживання преміальні для команди зросли до 1 млн грн.

На 8-му місці розташувався "Колос", гравці якого за перемогу додатково отримували до 50 тисяч. грн.

На 7-й позиції розташувалася полтавська "Ворскла", яка вилетіла до Першої ліги за підсумками сезону.

"Олександрія", яка виграла "срібло" УПЛ, платила гравцям від 8 до 20 тисяч доларів на місяць.

Черкаський ЛНЗ міг похвалитися високими зарплатами та підйомними (при підписанні контрактів) для гравців минулого сезону.

Львівські "Карпати" можуть похвалитися високими середніми зарплатами у розмірі 12-15 тис. доларів при стелі 25 тис. доларів.

Житомирське "Полісся" пропонує своїм футболістам у середньому 15-20 тисяч доларів на місяць та премії у 15 тис. доларів на команду. За перемогу над "Шахтарем" гравці здобували 5-разові премії. За попадання в єврокубки команда отримала бонус у розмірі 2 млн доларів.

На другому місці розташувалося київське "Динамо" зі стелею зарплат у розмірі 80 тис. доларів на місяць.

Перемогу в УПЛ за розмірами зарплат впевнено взяв "Шахтар", який пропонував своїм футболістам середні зарплати до 60 тис. доларів на місяць.

Нагадаємо, "Шахтар" першим з українських клубів стартує у єврокубках. Гірники розпочнуть сезон матчем проти "Ільвеса" (Фінляндія) у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. У разі перемоги донеччани зіграють із "Бешикташем".