Миллионеры против "нищих": сколько получают футболисты в Украине

Разброс в уровне зарплат футболистов в чемпионате Украины поражает

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский озвучил средние зарплаты во всех 16 клубах Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2024/25. В прошлой кампании победу в чемпионате Украины по футболу одержало киевское "Динамо".

Соответствующие данные появились на YouTube-канале "ТаТоТаке". По информации Спиваковского, он собирал информацию несколько недель, после чего проверил их в кругу экспертов. Часть футболистов из топ-5 самых щедрых команд лиги могут похвастаться заработком свыше 1 млн грн в месяц (без премиальных).

На последнем месте расположился "Ингулец" со средней зарплатой до 1,5 тыс. долларов в месяц. Футболистов также премировали за ничью и победу (500 и 1000 долларов соответственно).

"Левый Берег" в дебютном сезоне УПЛ не мог похвастаться большим зарплатами, однако хорошо премировал игроков за победы (около 2 тыс. долларов за победу).

"Оболонь" давала футболистам условия чуть лучше, чем в "Левом Береге", премируя игроков за победу 60 тыс. грн.

На 13-м месте расположился народный клуб "Верес", который предлагал своим футболистам неплохие условия, однако премии были уменьшены до 30 тыс. грн за победу.

Львовский клуб платил игрокам в среднем 5 тыс. долларов в месяц и 500 тыс. грн премиальными (на всю команду) за каждую победу.

"Заря" в рейтинге зарплат оказалась на 11-м месте, однако в клубе не принято премировать футболистов за победы.

На 10-м месте расположился "Кривбасс", который хочет играть в еврокубках и претендовать на медали. За победу основных игроков команды награждали премиями до 1 тыс. долларов.

На 9-й позиции расположился "Черноморец" с премиями до 10 тыс. долларов (на команду) за победу. К слову, премиальные Моряки начали получать только со 2 круга, правда, это не помогло одесситам остаться в УПЛ. В играх за выживание премиальные для команды выросли до 1 млн грн.

На 8-м месте расположился "Колос", игроки которого за победу дополнительно получали до 50 тыс. грн.

На 7-й позиции расположилась полтавская "Ворскла", которая вылетела в Первую лигу по итогам сезоне.

"Александрия", которая выиграла "серебро" УПЛ, платила игрокам от 8 до 20 тысяч долларов в месяц.

Черкасский ЛНЗ мог похвастаться высокими зарплатами и подъемными (при подписании контрактов) для игроков в прошлом сезоне. За каждую победу игроков дополнительно мотивировали суммами от 1 тыс. долларов.

Львовские "Карпаты" могут похвастаться высокими средними зарплатами в размере 12-15 тыс. долларов при потолке в 25 тыс. долларов.

Житомирское "Полесье" предлагает своим футболистам в среднем 15-20 тысяч долларов в месяц и премии в 15 тыс. долларов на команду. За победу над "Шахтером" игроки получали 5-кратные премии. За попадание в еврокубки команда получила бонус в размере 2 млн долларов.

На втором месте расположилось киевское "Динамо" с потолком зарплат в размере 80 тыс. долларов в месяц.

Победу в УПЛ за размерами зарплат уверенно взял "Шахтер", который предлагал своим футболистам средние зарплаты в размере до 60 тыс. долларов в месяц.

Напомним, "Шахтер" первым из украинских клубов стартует в еврокубках. Горняки начнут сезон матчем против "Ильвеса" (Финляндия) в первом квалификационном раунде Лиги Европы. В случае победы дончане сыграют с "Бешикташем".