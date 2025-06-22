"Хохол, чого ти шокаєш?" Український футболіст розповів про цькування в Росії

Гравець виступав за юнацьку команду "Локовотива" до початку війни на Донбасі

Колишній футболіст "Шахтаря", "Олімпіка" та "Чорноморця" Владислав Хомутов розповів про своє перебування у московському "Локомотиві". Українець розповів про цькування у російській команді.

Відповідний коментар Хомутова наводить ukrfootball.ua. Владислав опинився у "Локомотиві" у юному віці у 2012 році і пробув там півроку.

– Як далі розвивалися для тебе події після непідписання договору із "Шахтарем" у 2012 році?

– Однією з причин непідписання договору також було те, що ми з батьком розраховували на моє потрапляння до московського Локомотиву. Я приїхав туди на перегляд, потренувався тиждень й мене залишили.

Жив на базі на Черкізово, де були шикарні умови. Усе близько: школа, поля, стадіон першої команди. Перший час мене травили: "Хохол, чого ти шокаєш?". За одягом я також вирізнявся. Вони ж там модні москвичі, в яких, вибачте мені, батьки мали великі зарплати. В мене, бл*н, звичайна сім’я, нічого надприродного. Я почав потроху перелаштовувалися. Просив батьків, щоб мені також хоча б якісь гроші надсилали, – сказав Хомутов.

Крім того, "Локомотив" хотів зробити із Владислава росіянина, запропонувавши 14-річному українцю фіктивний шлюб на 18-річній росіянці.

– Пробув там пів року. Вчився, тренувався, їздив на збори до Туреччини, грав у всіх спарингах, але взагалі не брав участь в поєдинках чемпіонату, бо легіонерам потрібно було робити російський паспорт. Директор Локомотиву, який спілкувався з моїм батьком, запропонував два варіанти: або фіктивний шлюб, або щоб мої батьки переїхали жити до Москви.

З приводу фіктивного шлюбу, то клуб вже знайшов мені якусь 18-річну дівчину. Я навіть її ім’я не знав. Це, звичайно, маячня. Батько сказав: "Ну, куди? Не знущайтеся. Тобі лише 14 років, одружитися незрозуміло з ким, щоб просто грати у чемпіонаті – ні". До мене батьки переїхати не могли через фінансові причини й, можливо, ще якісь., — заявив Хомутов.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Напередодні у РФ заявили, що можуть потрапити на чемпіонат світу-2026 лише після запрошення президента США Дональда Трампа.