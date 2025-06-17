"Шахтар" дізнався ім’я першого суперника в Лізі Європи: результати жеребкування

Гірники почнуть свій шлях у єврокубках у липні

У вівторок, 17 червня, у Ньйоні (Швейцарія) у Будинку європейського футболу відбулося жеребкування першого відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26. Від України у цьому раунді змагань свій шлях розпочинає донецький "Шахтар", який за підсумками минулого сезону виграв Кубок України.

"Телеграф" провів онлайн-трансляцію жеребкування. За підсумками заходу "Шахтар" зіграє проти "Ільвеса" (Фінляндія).

Результати жеребкування 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2025/26

Жеребкування розпочалося. Глядачам пояснюють правила жеребкування.

Система жеребкування

16 команд були розділені на дві групи по вісім (група 1 і група 2). Учасників кожної групи поділили на сіяних та несіяних. Гірники стали сіяними та потрапили до групи 1. Потенційні суперники "Шахтаря": "Гекен" (Швеція), "Сабах" (Азербайджан), "Ільвес" (Фінляндія) та "Приштина" (Косово).

Потенційні суперники Шахтаря у 1-му раунді відбору Ліги Європи

Процедура жеребкування

Для жеребкування підготують три чаші. У першу помістять кулі із назвами сіяних команд першої групи, у другу — із назвами несіяних. З кожної чаші виберуть по одній кулі та помістять у порожню чашу посередині, де їх перемішують. Після цього випадково обирають одну з двох куль — команда з цієї кулі буде господаркою першого матчу у сформованій парі.

Коли матчі

Матчі 1-го кваліфікаційного раунду ЛЄ пройдуть 10 та 17 липня 2025 року. До речі, жеребкування 2-го відбірного раунду ЛЄ відбудеться у середу, 18 червня. Для виходу у основний етап турніру Гірникам необхідно пройти 4 раунди відбору.

Нагадаємо, "Шахтар" минулого сезону став лише третім у чемпіонаті України. Через провал Гірники змінили головного тренера.