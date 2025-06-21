"Так вбивають український футбол": на матчі "Шахтаря" помітили суддівське свавілля (відео)

У мережі на прикладі одного матчу показали ситуацію із суддівством у юнацькому футболі України

В українському юнацькому футболі є великі проблеми із суддівством. Комітет етики серйозно взявся за ситуацію в ДЮФЛУ (Дитячо-юнацька футбольна ліга України).

Про це повідомляє "ТаТоТаке" на своєму telegram-каналі. Джерело вказало на проблему на прикладі матчу плей-оф між "Шахтарем" U-16 та "Рухом" U-16.

"У першій грі гірники перемогли 2:0. У другій — Рух вийшов уперед, але арбітр показав другу жовту та вилучив нападника господарів (епізод із двох камер — на початку відео) за симуляцію в чужому штрафному. Момент суперечливий — радикальних висновків не робимо.

Але чим він відрізняється від наступного епізоду, коли за рахунку 2:0 на користь Руху суддя призначив штрафний у зворотній бік після дуже схожого контакту? У підсумку Шахтар забив переможний за сумою двох матчів гол уже… після завершення компенсованого часу. Рефері додав 3 хвилини. Гол був забитий на початку п'ятої.

Що було далі — дивіться на відео. Там класика жанру: характерні жести, спроба метнути прапорець, як спис на Олімпіаді, і, звісно, масова штовханина", – йдеться у повідомленні.

Футбольний блогер Сергій Тищенко на своєму telegram-каналі заявив, що подібне суддівство вбиває не "Рух", а весь український футбол.

"Дуже неприємно дивитися, коли судді тягнуть окремі команди за вуха. Особливо неприємно, коли це відбувається на дитячому рівні. Коли у дітей забирають їхні мрії.

Так вбивають не Рух, так вбивають український футбол. Вбивають мрію, що у нас щось може бути по-чесному, що ці діти комусь потрібні… ", — заявив Тищенко.

Повне відео матчу "Рух" U-16 - "Шахтар" U-16

Нагадаємо, основна команда "Шахтаря" розпочне сезон єврокубковим матчем проти "Ільвеса" (Фінляндія) у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. У разі перемоги Гірники зіграють із "Бешикташем".