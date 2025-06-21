"Попахує лицемірством": у футбольній лізі Селезньова виступили за українську мову (фото)

Футбольна медіаліга України підтримала рідну мову на тлі мовного скандалу

Українська футбольна медіаліга UA STEEL перед матчем нового туру опублікувала фото гравців із банером на підтримку української мови. Це сталося на тлі мовного скандалу з гравцем медіакоманди "Армат" Євгеном Селезньовим.

Відповідний знімок розміщено на сторінці ліги в Instagram. На банері можна побачити цитату видатної української поетеси Ліни Костенко:"Нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову".

У мережі більшості сподобалася ініціатива ліги, щоправда, знайшлися й ті, хто вважає цю акцію "лицемірною", адже в цьому чемпіонаті фактично покарали лише 16-річного футболіста, який зробив зауваження Селезньову за російську мову.

Нагадаємо, під час матчу медіафутбольної ліги України 16-річний RENEPRO (Ренат Попружний) зробив зауваження Селезньову за російську мову. Odesa Football Media Team, за яку виступав юнак, відразу заявила про припинення співпраці з ним через "свідому провокацію". Пізніше в одеській команді заявили, що блогер пішов із команди сам.

Головний тренер "Колоса" Руслан Костишин, коментуючи мовний скандал, порадив RENEPRO вирушити на передову та сказати захисникам України, якою мовою їм говорити. Після цього на Костишина полилася критика з боку військовослужбовця ЗСУ та спортивного журналіста Сергія Болотнікова.