Зеленський у півзахисті, Кличко у захисті та Ярош у нападі: як би виглядала футбольна команда з українських політиків

Штучний інтелект створив футбольну команду з українських політиків

Поки на футбольних полях у США триває боротьба за титул клубного чемпіона світу, в Україні склалося футбольне затишшя. "Телеграф" поміркував на тему, як виглядала б футбольна команда з українських політиків.

З відповідним запитом "Телеграф" звернувся до штучного інтелекту (ШІ) Grok. Наші політики "грають" за стандартною футбольною тактикою 4-4-2.

Футбольна команда з українських політиків за версією Grok

У ворота Grok поставив депутата Верховної Ради України, члена фракції "Європейська Солідарність" Олексія Гончаренка. ШІ вважає, що Олексій енергійний і має відмінну реакцію, що важливо на цій позиції.

Олексій Гончаренко

У центр оборони Grok обрав 5-го президента України, а нині нардепа та керівника партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка. ШІ відзначає його "міцну статуру" та "досвід".

Петро Порошенко

У пару до Порошенка ШІ поставив міністра внутрішніх справ України (2014—2021) Арсена Авакова через його "жорсткість та витривалість".

Арсен Аваков

На правий фланг оборони Grok обрав "фізично потужного" ексбоксера, а нині мера Києва Віталія Кличка. А на лівий фланг — "молодого та швидкого" нардепа Дмитра Разумкова.

Віталій Кличко

Дмитро Разумков

Атакувальним півзахисником Grok поставив "харизматичного та універсального" президента України Володимира Зеленського, а в опорну зону "сильного та дисциплінованого" Андрія Білецького — командира Третього армійського корпусу ЗСУ.

Володимир Зеленський

Андрій Білецький

На правому фланзі атаки ШІ розмістив "енергійного та агресивного" Олега Ляшка – українського політика, лідера Радикальної Партії Олега Ляшка, а нині комбата безпілотних систем 63 ОМБр. На лівому фланзі атаки знайшлося місце для волонтера Сергія Притули. Все через його "швидкість та креативність".

Олег Ляшко

Сергій Притула

У нападі Grok хоче бачити "рішучого та витривалого" колишнього лідера та засновника організації "Правий сектор" (2014-2015), командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша та "активного та наполегливого" голову політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", майора ЗСУ Олега Тягнибока.

Олег Тягнибок

Дмитро Ярош

Нагадаємо, на матчі групового етапу Клубного чемпіонату світу з футболу-2025 "Боруссія" (Дортмунд) — "Ульсан" (1:0) у Цинциннаті (штат Огайо, США) були помічені снайпери. Річ у тому, що на гру прийшов віцепрезидент США Джей Ді Венс.