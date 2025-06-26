Зеленський у півзахисті, Кличко у захисті та Ярош у нападі: як би виглядала футбольна команда з українських політиків
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Штучний інтелект створив футбольну команду з українських політиків
Поки на футбольних полях у США триває боротьба за титул клубного чемпіона світу, в Україні склалося футбольне затишшя. "Телеграф" поміркував на тему, як виглядала б футбольна команда з українських політиків.
З відповідним запитом "Телеграф" звернувся до штучного інтелекту (ШІ) Grok. Наші політики "грають" за стандартною футбольною тактикою 4-4-2.
У ворота Grok поставив депутата Верховної Ради України, члена фракції "Європейська Солідарність" Олексія Гончаренка. ШІ вважає, що Олексій енергійний і має відмінну реакцію, що важливо на цій позиції.
У центр оборони Grok обрав 5-го президента України, а нині нардепа та керівника партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка. ШІ відзначає його "міцну статуру" та "досвід".
У пару до Порошенка ШІ поставив міністра внутрішніх справ України (2014—2021) Арсена Авакова через його "жорсткість та витривалість".
На правий фланг оборони Grok обрав "фізично потужного" ексбоксера, а нині мера Києва Віталія Кличка. А на лівий фланг — "молодого та швидкого" нардепа Дмитра Разумкова.
Атакувальним півзахисником Grok поставив "харизматичного та універсального" президента України Володимира Зеленського, а в опорну зону "сильного та дисциплінованого" Андрія Білецького — командира Третього армійського корпусу ЗСУ.
На правому фланзі атаки ШІ розмістив "енергійного та агресивного" Олега Ляшка – українського політика, лідера Радикальної Партії Олега Ляшка, а нині комбата безпілотних систем 63 ОМБр. На лівому фланзі атаки знайшлося місце для волонтера Сергія Притули. Все через його "швидкість та креативність".
У нападі Grok хоче бачити "рішучого та витривалого" колишнього лідера та засновника організації "Правий сектор" (2014-2015), командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша та "активного та наполегливого" голову політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", майора ЗСУ Олега Тягнибока.
Нагадаємо, на матчі групового етапу Клубного чемпіонату світу з футболу-2025 "Боруссія" (Дортмунд) — "Ульсан" (1:0) у Цинциннаті (штат Огайо, США) були помічені снайпери. Річ у тому, що на гру прийшов віцепрезидент США Джей Ді Венс.