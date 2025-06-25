Поворознюк пропонує революцію в українському футболі

Скандальний функціонер хоче змінити чемпіонат країни до невпізнання

Скандальний президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк запропонував змінити формат Української прем’єр-ліги (УПЛ). На цей час у чемпіонаті України грають 16 команд, які у сезоні грають одна з одною по 2 матчі.

Відповідний коментар Поворознюка наводить "Український подкаст #1". Олександр пропонує зробити вищу лігу України із 8 команд, щоб значно підвищити видовищність поєдинків.

"Я пропоную взагалі зробити вісім команд, такого рівня, як "Динамо" Київ, "Шахтар", "Полісся", "Олександрія". І зробити ще якусь лігу. Щоб кожен матч був як "Динамо" – "Шахтар". Ось тоді буде якийсь прогрес у футболі ", – сказав Поворознюк.

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 "Інгулець" Поворознюка посів передостаннє місце в УПЛ і вилетів до Першої Ліги. Команда за 30 турів зуміла набрати лише 24 очки.

У 2024 році президент "Інгульця" опинився у кількох скандалах. Наприклад, його футболісти скаржилися на погрози з його боку. Крім того, функціонер заявив, що він не розуміє жіночий футбол, а "з гарними дівчатами треба робити щось інше".