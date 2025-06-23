"Рятувальниця Малібу": дружина футболіста збірної України похвалилася ідеальними формами (фото)

Дівчина відпочиває, поки чоловік готується до нового сезону

Дружина захисника "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі Анастасія поділилася ефектними знімками з відпочинку у Бодрумі (Туреччина). Дівчина активно веде блог в Instagram, де за її життям стежать понад 20 тисяч людей.

Відповідні фото Анастасія опублікувала на своїй сторінці в Instagram, а також у сторіс соцмережі. Конопля позувала в рожевому цільному купальнику, який підкреслює її ідеальну фігуру.

"Заряд бадьорості та енергії з ранку", — підписала знімки Анастасія.

Анастасія Конопля у купальнику

Анастасія Конопля відпочиває на пляжі

Анастасія Конопля відпочиває, поки чоловік готується до нового сезону

Анастасія Конопля на відпочинок у Туреччині

У мережі із захопленням прийняли нові фото дружини футболіста. Один із користувачів зазначив, що Анастасія нагадує персонажа "Рятувальників Малібу" — культового американського телесеріалу.

Зазначимо, минулого сезону Конопля зіграв 20 матчів на клубному рівні, відзначившись двома гольовими передачами.

Нагадаємо, "Шахтар" у кампанії 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України, але виграв Кубок країни. Через провал Гірники змінили головного тренера. Донеччани розпочнуть свій шлях у новому сезоні матчем 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Ільвеса" (Фінляндія). У разі проходу Гірники зіграють із "Бешикташем".