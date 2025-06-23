Футбольний тренер може поплатитися свободою через роботу у Росії

Швейцарський фахівець несподівано очолив московський клуб

Колишній футболіст збірної Швейцарії, а нині головний тренер російського ЦСКА Фабіо Челестіні, може поплатитися за те, що погодився працювати у РФ. Річ у тому, що його роботодавцем фактично є банк "ВЕБ.РФ", який знаходиться під санкціями США, ЄС та Швейцарії з 2022 року.

Про це повідомляє blick.ch. За інформацією джерела, Челестіні може і сам стати підсанкційним на батьківщині.

Річ у тім, що компанії (ЦСКА Москва), які одержують гроші від санкційної установи, також потрапляють під режим санкцій. Ситуація стане особливо проблематичною для Челестіні, якщо він повернеться на батьківщину раніше. Згідно зі швейцарським законодавством, йому не дозволено отримувати будь-яку фінансову компенсацію від ЦСКА, наприклад, зарплату або бонусні виплати.

Якщо російські гроші буде переведено, тренеру загрожує ув’язнення терміном до п’яти років. Якщо він захоче скористатися зарплатою в Іспанії, то йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Однак, доки тренер перебуває в Росії, не працює у Швейцарії чи Іспанії й не переказує гроші на швейцарський чи іспанський рахунок, кримінального злочину не відбувається.

Дослідження Blick показує, що російська зарплата Челестіні, швидше за все, нічого не варта у Швейцарії та Іспанії. Він не може ні легально переказати її на рахунок, ні використовувати її для фінансування свого життя тут. У Швейцарії цікавляться, чи знав Фабіо про потенційні проблеми до свого переходу.

Додамо, що директор з комунікацій ЦСКА Кирило Брейдо назвав інформацію Blick "повними ідіотизму стрибками".

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Напередодні у РФ заявили, що можуть потрапити на чемпіонат світу-2026 лише після запрошення президента США Дональда Трампа.