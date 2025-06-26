Боїться замаху? Через візит Венса на футбольний матч запросили снайперів

Друга людина у США прийшла на футбольний матч

На матчі групового етапу Клубного чемпіонату світу з футболу-2025 "Боруcсія" (Дортмунд) — "Ульсан" (1:0) у Цинциннаті (штат Огайо, США) були помічені снайпери. Річ у тім, що на гру прийшов віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Венс разом із сім’єю спостерігав за грою, сидячи у VIP-ложі. Про це повідомляє Daily Mail.

Джей Ді прийшов на гру в рідному штаті разом зі своєю дружиною Ушею та дітьми. На даху TQL Stadium було помічено снайперів, які, видно, охороняли Венса та його родину на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем, США та Іраном.

Джей Ді Венс із сім’єю на матчі КЧС-2025

Трьох працівників секретної служби було помічено на даху адміністративної будівлі на арені. Вони спостерігали за практично порожніми трибунами, адже на стадіон, який вміщує 26 тисяч людей, прийшло всього 8239 уболівальників.

Працівники секретної служби США на матчі КЧС-2025

Гра завершилася мінімальною перемогою "Боруссії" Д. Єдиний гол у зустрічі записав на свій рахунок Даніель Свенссон.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Напередодні у РФ заявили, що можуть потрапити на чемпіонат світу-2026, який пройде в США, Канаді та Мексиці, якщо їх запросить голова Білого дому Дональд Трамп.