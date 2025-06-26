Зеленский в полузащите, Кличко в защите и Ярош в нападении: как бы выглядела футбольная команда из украинских политиков

Искусственный интеллект создал футбольную команду из украинских политиков

Пока на футбольных полях в США идет борьба за титул клубного чемпиона мира, в Украине сложилось футбольное затишье. "Телеграф" порассуждал на тему, как бы выглядела футбольная команда из украинских политиков.

С соответствующим запросом "Телеграф" обратился к искусственному интеллекту (ИИ) Grok. Наши политики "играют" по стандартной футбольной тактике 4-4-2.

Футбольная команда из украинских политиков по версии Grok

В ворота Grok поставил депутата Верховной Рады Украины, члена фракции "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко. ИИ считает, что Алексей энергичный и обладает хорошей реакцией, что важно на этой позиции.

Алексей Гончаренко

В центр обороны Grok выбрал 5-го президента Украины, а ныне нардепа и руководителя партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. ИИ отмечает его "крепкое телосложение" и "опыт".

Петр Порошенко

В пару к Порошенко ИИ поставил министра внутренних дел Украины (2014—2021) Арсена Авакова из-за его "жесткости и выносливости".

Арсен Аваков

На правый фланг обороны Grok выбрал "физически мощного" экс-боксера, а ныне мэра Киева Виталия Кличко. А на левый фланг — "молодого и быстрого" нардепа Дмитрия Разумкова.

Виталий Кличко

Дмитрий Разумков

Атакующим полузащитником Grok поставил "харизматичного и универсального" президента Украины Владимира Зеленского, а в опорную зону "сильного и дисциплинированного" Андрея Билецкого — командира Третьего армейского корпуса ВСУ.

Владимир Зеленский

Андрей Билецкий

На правом фланге атаки ИИ разместил "энергичного и агрессивного" Олега Ляшко — украинского политика, лидера Радикальной Партии Олега Ляшко, а ныне комбата беспилотных систем 63 ОМБр. На левом фланге атаки нашлось место для волонтера Сергея Притулы. Все из-за его "скорости и креативности".

Олег Ляшко

Сергей Притула

В нападении Grok хочет видеть "решительного и выносливого" бывшего лидера и основателя организации "Правый сектор" (2014-2015), командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша и "активного и напористого" главу политической партии Всеукраинское объединение "Свобода", майора ВСУ Олега Тягнибока.

Олег Тягнибок

Дмитрий Ярош

Напомним, на матче группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу-2025 "Боруссия" (Дортмунд) — "Ульсан" (1:0) в Цинциннати (штат Огайо, США) были замечены снайперы. Дело в том, что на игру пришел вице-президент США Джей Ди Вэнс.