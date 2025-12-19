Що категорично не можна робити у свято 19 грудня, щоб не відлякати удачу і добробут

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна пиячити і виносити сміття

У п’ятницю, 19 грудня, за церковним календарем християни східного обряду в Україні вшановують святого мученика Боніфатія. За старим стилем відзначається свято святого Миколая Чудотворця.

Святий Боніфатій жив у III столітті на території Римської імперії. Він був заможною людиною, управителем маєтками багатої римлянки Аглаї, але вів розпусне і гріховне життя, багато пиячив. Аглая, щиро віруюча жінка, відправила Боніфатія на Схід із дорученням привезти мощі християнських мучеників.

Під час подорожі він став свідком жорстоких страт християн у місті Тарс. Їхня стійкість і віра глибоко вразили його, і Боніфатій сам прийняв християнство. За це він був підданий мукам і страчений. Його тіло доставили до Риму, де Аглая з почестями його поховала. Після цього вона повністю присвятила своє життя служінню Богові.

Традиційно цього дня прийнято відвідувати церкву, молитися святому Боніфатію про зцілення від недуг (особливо від алкоголізму) і робити добрі справи для тих, хто її потребує.

Що не можна робити 12 грудня

Поратися по господарству: робити генеральне прибирання, прати, шити, в’язати чи гладити — можна "вимести удачу".

робити генеральне прибирання, прати, шити, в’язати чи гладити — можна "вимести удачу". Виносити сміття — разом із ним з дому може піти сімейний добробут.

— разом із ним з дому може піти сімейний добробут. Вживати алкоголь — розпивання спиртних напоїв у цей день вважається серйозним гріхом.

— розпивання спиртних напоїв у цей день вважається серйозним гріхом. Порушувати Різдвяний піст 2025: для вірян, як і раніше, діє заборона на вживання м’яса, яєць та молочних продуктів.

Народні прикмети 12 грудня

Ясна погода — до приходу міцних морозів.

Фото: freepik

Скільки снігу випало, стільки трави буде навесні.

Вітер дме з півночі — зима буде суворою, а якщо з півдня — очікується м’яка та сніжна погода.

Вночі небо ясне й усипане зірками — літо буде посушливим та спекотним.

У кого іменини 12 грудня

Сьогодні іменини відзначають Григорій, Ілля та Тимофій.

Свята та події 12 грудня

День адвокатури в Україні

Міжнародний день допомоги бідним (International Day to Assist the Poor)

День аутсайдера (Underdog Day)

День народження лінолеуму

День потворного різдвяного светра у США

Нагадаємо, що Різдво за новим церковним календарем не за горами. "Телеграф" розповідав, які традиції та звичаї є на Святвечір і на Різдво Христове.