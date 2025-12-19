Що категорично не можна робити у свято 19 грудня, щоб не відлякати удачу і добробут
Дізнайтеся, чому сьогодні не можна пиячити і виносити сміття
У п’ятницю, 19 грудня, за церковним календарем християни східного обряду в Україні вшановують святого мученика Боніфатія. За старим стилем відзначається свято святого Миколая Чудотворця.
Святий Боніфатій жив у III столітті на території Римської імперії. Він був заможною людиною, управителем маєтками багатої римлянки Аглаї, але вів розпусне і гріховне життя, багато пиячив. Аглая, щиро віруюча жінка, відправила Боніфатія на Схід із дорученням привезти мощі християнських мучеників.
Під час подорожі він став свідком жорстоких страт християн у місті Тарс. Їхня стійкість і віра глибоко вразили його, і Боніфатій сам прийняв християнство. За це він був підданий мукам і страчений. Його тіло доставили до Риму, де Аглая з почестями його поховала. Після цього вона повністю присвятила своє життя служінню Богові.
Традиційно цього дня прийнято відвідувати церкву, молитися святому Боніфатію про зцілення від недуг (особливо від алкоголізму) і робити добрі справи для тих, хто її потребує.
Що не можна робити 12 грудня
- Поратися по господарству: робити генеральне прибирання, прати, шити, в’язати чи гладити — можна "вимести удачу".
- Виносити сміття — разом із ним з дому може піти сімейний добробут.
- Вживати алкоголь — розпивання спиртних напоїв у цей день вважається серйозним гріхом.
- Порушувати Різдвяний піст 2025: для вірян, як і раніше, діє заборона на вживання м’яса, яєць та молочних продуктів.
Народні прикмети 12 грудня
- Ясна погода — до приходу міцних морозів.
- Скільки снігу випало, стільки трави буде навесні.
- Вітер дме з півночі — зима буде суворою, а якщо з півдня — очікується м’яка та сніжна погода.
- Вночі небо ясне й усипане зірками — літо буде посушливим та спекотним.
У кого іменини 12 грудня
Сьогодні іменини відзначають Григорій, Ілля та Тимофій.
Свята та події 12 грудня
- День адвокатури в Україні
- Міжнародний день допомоги бідним (International Day to Assist the Poor)
- День аутсайдера (Underdog Day)
- День народження лінолеуму
- День потворного різдвяного светра у США
Нагадаємо, що Різдво за новим церковним календарем не за горами. "Телеграф" розповідав, які традиції та звичаї є на Святвечір і на Різдво Христове.