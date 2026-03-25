Украина - Швеция: прогноз на ключевой матч отбора на ЧМ-2026

Украинцы очень близки к тому, чтобы попасть на Мундиаль

В четверг, 26 марта, Сине-желтые стартуют в плей-офф квалификации на чемпионат мира по футболу 2026 году. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Швеция.

Что нужно знать

Украина сыграет с Швецией за выход в финал квалификации

Букмекеры на стороне шведов

Искусственный интеллект отдает предпочтение Украине

По мнению букмекеров, сборная Украины является аутсайдером противостояния. Об этом сообщает "Телеграф".

Аналитики vbet, считают Сине-желтых андердогами. На победу сборной Украины букмекеры предлагают сделать ставку с коэффициентом 3,08. В то же время триумф шведов в основное время более вероятен — коэффициент 2,66.

Самым вероятным исходом встречи специалисты называют победу Швеции со счетом 0:1. Коэффициент на это событие — 1,9.

Искусственный интеллект ChatGPT считает, что исход данного поединка предопределить очень тяжело из-за практически равных шансов команд. Тем не менее ИИ ставит на победу Украины в дополнительное время со счетом 2:1. ChatGPT отмечает, что Сине-желтые лучше играют в атаке, а у шведов в последних играх были заметны серьезные проблемы в обороне.

Редакция "Телеграф" считает, что сборная Украины победит шведов с разницей в один гол — 1:0 либо 2:1.

Напомним, Сине-желтые не сумели завоевать прямую путевку на ЧМ-2026. На групповом этапе квалификации украинцы заняли второе место в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном. Это дало нашей команде право участвовать в плей-офф квалификации. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. В случае успеха со шведами украинцы за путевку на Мундиаль проведут дуэль против победителя матча Польша — Албания. Во второй встрече наша команда также будет "хозяйкой" поля. В случае двух побед Сине-желтые сыграют на ЧМ-2026 в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом. Мундиаль пройдет в июне/июле 2026 года в США, Канаде и Мексике.