Її ім’я та прізвища бояться російські коментатори: скромна спортсменка стала "зіркою" мережі

Спортсменка стала популярною в Україні

В українському сегменті Інтернету набирають популярності пости про відомих спортсменів, чиї прізвища звучать нецензурно українською мовою. Особливе місце у подібних добірках посідає словенська дзюдоїстка Раша Срака Вукович.

Раша Срака здобула новий виток популярності в Україні

Українські користувачі активно обговорюють ім'я та прізвище дзюдоїстки

Спортсменка зробила видатну кар'єру у дзюдо

Спортсменка досягла чималих висот у дзюдо, проте в Україні вона стала зіркою мережі не через досягнення у спорті. Про це повідомляє "Телеграф".

Річ у тім, що її ім’я співзвучне з англомовним варіантом назви країни агресора – Russia (Раша). Прізвище спортсменки Срака в українській мові означає вульгарну, грубу назву сідниць або задньої частини тіла людини (синонім слова "дупа").

Це поєднання імені та прізвища не могло не стати популярним в Інтернеті. Українські користувачі жартують, що "Раша Срака" цілком підходить для назви сусідньої країни.

Раші 46 років. Вона є чемпіонкою та багаторазовою призеркою Євро. Також на її рахунку дві "бронзи" на чемпіонатах світу. Словенка виступала у ваговій категорії до 70 кг.

