Ее имя и фамилию боятся русские комментаторы: скромная спортсменка стала "звездой" сети

Спортсменка стала популярной в Украине

В украинском сегменте Интернета набирают популярности посты про известных спортсменов, чьи фамилии звучат нецензурно на украинском языке. Особенное место в подобных подборках занимает словенская дзюдоистка Раша Срака Вукович.

Спортсменка добилась немалых высот в дзюдо, однако в Украине она стала звездой сети не из-за достижений в спорте. Об этом сообщает "Телеграф".

Дело в том, что ее имя созвучно с англоязычным вариантом названия страны агрессора — Russia (Раша). Фамилия спортсменки Срака в украинском языке обозначает вульгарное, грубое название ягодиц или задней части тела человека (синоним слова "задница").

Данное сочетание имени и фамилии не могло не стать популярным в Интернете. Украинские пользователи шутят, что "Раша Срака" вполне подходит для названия соседней страны.

Раше 46 лет. Она является чемпионкой и многократным призером Евро. Также на ее счету две "бронзы" на чемпионатах мира. Словенка выступала в весовой категории до 70 кг.

