Ф’юрі — Махмудов: прогноз на бій супертяжів

"Циганський король" — однозначний фаворит поєдинку

У суботу, 11 квітня, у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" (Велика Британія) відбудеться великий вечір професійного боксу. У головному поєдинку шоу британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) воює з росіянином Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO).

Що потрібно знати

Ф’юрі повертається на ринг після двох поразок від Усика

Суперник британця – росіянин, який ховається під прапором Канади

"Циганський король" — однозначний фаворит бою

На думку букмекерів, Ф’юрі є беззаперечним фаворитом поєдинку. Про це повідомляє "Телеграф".

Аналітики vbet пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,19 на перемогу Циганського короля. Успіх "Лева" та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 5,30 і 21,00.

Додамо, на думку фахівців, найімовірнішим результатом поєдинку є дострокова перемога Ф’юрі – коефіцієнт 1,53. Перемога Тайсона рішенням суддів менш імовірна – коефіцієнт 3,75. Тріумф Махмудова дуже малоймовірний — коефіцієнти 7,50 на дострокову перемогу та 15,00 на перемогу за очками.

Штучний інтелект ChatGPT вважає, що Ф’юрі виграє бій у другій половині або за очками. "Циганський король" може похвалитися боксерським IQ та габаритами. Махмудов небезпечний у перших 5 раундах.

Редакція "Телеграфа" вважає, що Ф’юрі виграє бій у пізніх раундах.

Додамо, бій Ф’юрі — Махмудов покажуть в Україні. Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися цей поєдинок.

Зазначимо, наразі чемпіонськими поясами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі володіє українець Олександр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. Обидва проведуть бої у травні 2026 року, причому українець обрав для себе дуже незвичайного суперника.

Наразі Олександр веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Це шоу пройде у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.