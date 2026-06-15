"Можуть тільки руйнувати". Як митрополит Павло відреагував на удар по Лаврі (відео)

Найбільше постраждав Успенський собор

Намісник Києво-Печерської Лаври, колишній настоятель від УПЦ МП, митрополит Павло (Петро Лебідь) прокоментував удар Росії по Києво-Печерській Лаврі. За його словами, Успенський собор не один раз руйнували під час війн, і знову ця доля спіткала його.

Як зазначив митрополит Павло у зверненні, яке є у розпорядженні "Телеграфу", Києво-Печерська Лавра страждає разом з українським народом. І ця атака, як і війна, торкнулась кожного громадянина.

"Війна — це страх, який не обирає ні національні святині, ні історичні, ні мовні бар'єри. Вона знищує все на своєму шляху, вона несе тільки біль та страждання", — наголосив намісник Лаври.

Наслідки удару по Києво-Печерській Лаврі. Фото: Мар'ян Кушнір

Наслідки удару по Києво-Печерській Лаврі. Фото: Ян Доброносов

Він додав, що Києво-Печерська лавра наразі закрилася, але віра не покине людей незалежно від того, є чи немає храму, працює він чи його зруйновано. Поки що точні збитки від російської атаки невідомі.

"Колись мені сказали такі слова: "Будеш все життя будуватись і на руїнах помреш". Це боляче, тому що і здоров'я не те, і час не той. І коли дивишся, як руйнують святині наші нашої України, святині нашої церкви, під егідою лукавих людей, в яких умре слава шуму", — каже священник.

Митрополит Павло додав, що росіяни — це люди, які нічого так не вміють, як руйнувати, адже 15 червня вони атакували один з найсвященніших храмів України та символ християнства.

Наслідки удару по Києво-Печерській Лаврі. Фото: Мар'ян Кушнір

Нагадаємо, що під час російської атаки 15 червня було зафіксовано два влучання на території Києво-Печерської Лаври. Внаслідок одного з них загорівся дах Успенського собору.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в Росії виправдались через удар по Лаврі та чому звинуватили у всьому США.