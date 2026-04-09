Фьюри - Махмудов: прогноз на бой супертяжей

"Цыганский король" — однозначный фаворит поединка

В субботу, 11 апреля, в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" (Великобритания) состоится большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) сразится с россиянином Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 KO).

Фьюри возвращается на ринг после двух поражений от Усика

Соперник британца — россиянин, который прячется под флагом Канады

"Цыганский король" — однозначный фаворит боя

По мнению букмекеров, Фьюри является безоговорочным фаворитом поединка. Об этом сообщает "Телеграф".

Аналитики vbet предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,19 на победу "Цыганского короля". Успех "Льва" и ничья менее вероятны — коэффициенты 5,30 и 21,00.

Добавим, по мнению специалистов, самым вероятным исходом поединка является досрочная победа Фьюри — коэффициент 1,53. Победа Тайсона решением судей менее вероятна — коэффициент 3,75. Триумф Махмудова очень маловероятен — коэффициенты 7,50 на досрочную победу и 15,00 на победу по очкам.

Искусственный интеллект ChatGPT считает, что Фьюри выиграет бой во второй половине либо по очкам. "Цыганский король" может похвастаться боксерским IQ и габаритами. Махмудов опасен в первых 5 раундах.

Редакция "Телеграфа" считает, что Фьюри выиграет бой в поздних раундах.

Добавим, бой Фьюри — Махмудов покажут в Украине.

Отметим, на данный момент чемпионскими поясами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе владеет украинец Александр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO отошел Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. Оба проведут бои в мае 2026 года, причем украинец выбрал для себя очень необычного соперника.

Сейчас Александр ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Это шоу пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.