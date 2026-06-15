Росія хоче знищити "Нову пошту"? Названо 3 причини ударів по терміналах компанії

Аналітики вважають, що ворог намагається зашкодити не лише інфраструктурі

Атаки по об’єктах "Нової пошти" є частиною ширшої стратегії Кремля, вважають військові аналітики. В ніч на 15 червня Росія вкотре атакувала компанію — під удар потрапив термінал у Києві із найсучаснішим обладнанням. Цей удар — далеко не перший.

Загалом експерти виділили три завдання, якими може керуватися Росія:

Послабити логістичні можливості України, зокрема можливе перевезення військових компонентів або волонтерської допомоги. Використати удари для внутрішньої аудиторії як демонстрацію власних спроможностей. Завдати збитків економіці України, атакуючи велику компанію-платника податків та роботодавця.

Ворог полює на логістичну інфраструктуру

Як наголосив в коментарі "Телеграфу" військовий експерт Олег Старіков, росіяни цілять по логістиці, а ці удари є частиною великої операції ворога проти логістики.

"Вони завдають ударів по логістиці не лише в тактичній зоні, а й в оперативній та стратегічній. Термінали "Нової пошти" вони вважають законною ціллю, оскільки, на їхню думку, там розташовані компоненти дронів, які перевозяться вантажівками цього підприємства", — каже Старіков і наголошує: "Противник проводить операцію з узяття під контроль усіх шляхів постачання ЗСУ, одним з елементів яких є логістична мережа НП". До цієї ж логіки експерт відносить і удари по "Укрпошті".

Кремль використовує такі атаки для пропаганди

Співзасновниця Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС) та керівниця аналітичного департаменту центру Оксана Кузан пояснює, що удари по "Новій пошти" чи "Укрзалізниці" можуть свідчити про підвищену увагу ворога до української логістичної інфраструктури. Водночас це і морально-психологічний тиск на українців, адже цім сервісом користуються багато людей.

Не можна виключати, що на тлі останніх успішних ударів Сил оборони України по логістичних вузлах та об'єктах противника, зокрема на ТОТ, російська пропаганда використовуватиме такі удари для внутрішньої аудиторії як демонстрацію власних спроможностей. Проте важливо розуміти, що Росія завдає ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі українських міст з перших днів великої війни, то розглядати їх як якісь "удари у відповідь" було б некоректно. Оксана Кузан , співзасновниця Українського центру безпеки та співпраці

Тиск на український бізнес

Військовий аналітик, військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко вважає, що Росія не тільки намагається позбавити можливості використовувати "Нову пошту" у прифронтових районах, але й загалом створити перешкоди для самого існування компанії. "Вони думають, що через "Нову пошту" проходять певні обсяги волонтерської допомоги, підтримки для фронту, для наших бійців, але ворог точно помиляється, тому що Україна, Сили оборони, громадянське суспільство, волонтерська спільнота створюють альтернативні засоби доставки вантажів для забезпечення фронту", — акцентує він. За його словами, порушити логістику ворог сподівається марно.

Інший момент — реакція росіян на успішні дії з порушення логістики на півдні, на окупованій території та бажання ослабити Україну. "Мета цих дій, в тому числі, готувати умови для наших наступальних дій, щоб витискати ворога, завдавати максимальних втрат і тримати ситуацію під контролем. Тому це ще одна із причин, чому агресор прагне завдавати Україні економічних збитків", — каже Мусієнко. "Нова пошта" як велика компанія та платник податків стала ціллю, аби завдати максимальної економічної шкоди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час ударів по "Новій Пошті" на прифронтових територіях були пошкоджені термінали в Запоріжжі, Дніпрі, Слов'янську тощо. Нещодавно Росія також атакувала термінал Укрпошти в Харкові. Росіяни офіційно заявили, що завдають ударів по поштовому оператору через нібито транспортування товарів подвійного призначення.