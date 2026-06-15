Це математичне рівняння здається простим, але мало кому вдається його розв'язати

Вираз перевіряє знання базової математики

Цей, на перший погляд, звичайний математичний приклад часто призводить до помилкових відповідей. Усе через одну деталь, яку більшість людей ігнорує під час обчислень.

На прикладі виразу 100 – 50 ÷ 5 × 2 легко припуститися помилок, через що в різних людей виходять різні результати, як зазначає видання "Los Andes 142". Багато хто інтуїтивно починає з віднімання, однак це неправильний підхід.

У математиці діє чітка послідовність: спочатку виконують дії в дужках, далі — множення та ділення, і лише потім додавання та віднімання. Саме ця система забезпечує однаковий результат для всіх.

У нашому прикладі спочатку виконуємо ділення: 50 ÷ 5 = 10. Потім множення: 10 × 2 = 20. Після цього залишається простий вираз: 100 – 20. Остаточний результат дорівнює 80.

Як роз'вязати цей приклад. Фото: "Los Andes 142"

Найчастіша помилка — спроба почати з віднімання 100 – 50, що суперечить математичним правилам і приводить до неправильного результату.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що штучний інтелект назвав фразу, яку найчастіше використовують розумні люди, коли їм бракує знань.