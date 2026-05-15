Усик — Верховен: що стоїть на кону незвичайного бою

Перемога принесе кікбоксеру лише один чемпіонський титул

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) проведе захист усіх трьох поясів у поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-0, 0 КО). Однак на кону бою стоятиме лише титул WBC.

Що потрібно знати

Усик проведе бій із Верховеном за правилами боксу

На кону поєдинку стоятиме лише один чемпіонський пояс

Українець у разі поразки втратить пояси

Про це стало відомо після того, як IBF (Міжнародна боксерська федерація) опублікувала офіційний пресреліз по бою Усик — Верховен. У документі йдеться про те, що титул IBF стане вакантним, якщо Олександр програє бій. Ріко у такому разі не стане чемпіоном IBF.

У разі перемоги Усика IBF зобов’яже українця провести захист титулу, але не раніше ніж через 180 днів після поєдинку проти нідерландця. Обов’язковий захист IBF можуть відстрочити інші боксерські організації (у порядку черги захисту поясів, — Ред.).

Раніше WBA (Всесвітня боксерська асоціація) заявила, що Верховен не стане чемпіоном світу WBA, навіть якщо переможе Усика. Про долю титулу у такому разі повідомлять після бою.

Таким чином, WBC (Всесвітня боксерська рада) стала єдиною боксерською організацією, яка повністю санкціонувала бій Усик — Верховен. На кону поєдинку стоятиме титул чемпіона світу WBC, а переможець отримає унікальний пояс ("Король Нілу").

На цей час Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

На думку букмекерів, "Кіт" є беззаперечним фаворитом поєдинку, такої ж думки дотримується й ШІ. Додамо, що шоу "Усик — Верховен" покажуть в Україні. Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також усі бої вечора боксу.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.