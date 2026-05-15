Усик - Верховен: что стоит на кону необычного боя

Победа принесет кикбоксеру лишь один чемпионский титул

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) проведет защиту всех трех поясов в поединке против нидерландского кикбоксера Рико Верховена (1-0, 0 КО). Однако на кону боя будет стоять лишь титул WBC.

Об этом стало известно, после того, как IBF (Международная боксерская федерация) опубликовала официальный пресс-релиз по бою Усик — Верховен. В документе говорится, что титул IBF станет вакантным, если Александр проиграет бой. Рико в таком случае не станет чемпионом IBF.

В случае победы Усика IBF обяжет украинца провести защиту титула, но не раньше чем через 180 дней после поединка против нидерландца. Обязательную защиту IBF могут отсрочить другие боксерские организации (в порядке очередности защиты поясов, — Ред.).

Ранее WBA (Всемирная боксерская ассоциация) заявила, что Верховен не станет чемпионом мира WBA, даже если победит Усика. О судьбе титула в таком случае сообщат после боя.

Таким образом, WBC (Всемирный боксерский совет) стал единственной боксерской организацией, которая полностью санкционировала бой Усик — Верховен. На кону поединка будет стоять титул чемпиона мира WBC, а победитель получит уникальный пояс ("Король Нила").

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли, после того, как Усик отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

По мнению букмекеров, "Кот" является безоговорочным фаворитом поединка, такого же мнения придерживается ИИ.

Напомним, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции.