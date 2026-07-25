Джошуа — Пренга: онлайн-трансляція бою

Пряма трансляція поєдинку супертяжів

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У ніч на неділю, 26 липня (час київський), в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться великий бій у надважкій вазі. У головному поєдинку шоу британець Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) спробує нокаутувати албанського супертяжа Крістіана Пренгу (20-1, 20 КО).

" Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Джошуа — Пренга. Орієнтовний початок поєдинку о 00:45 за київським часом. Слідкувати за вечором боксу в Ер-Ріяді можна у статті: "Джошуа — Пренга: онлайн-трансляція вечора боксу".

Онлайн-трансляція бою Джошуа — Пренга (оновлюється)

Олімпійський чемпіон, колишній чемпіон світу у надважкій вазі Джошуа повертається на ринг. Очікується, що поєдинок проти Пренги стане прохідним для британця, проте сам Крістіан так не думає. Перемога відкриє AJ дорогу до бою проти Тайсона Ф’юрі — це найочікуваніший поєдинок у Британії. Додамо, що британець готується до албанця у тренувальному таборі Олександра Усика під керівництвом українського тренера Єгора Голуба.

Джошуа — Пренга: битва поглядів

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися бій Джошуа — Пренга. Крім того, озвучено прогноз на цей поєдинок.