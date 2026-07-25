Хижняк на очах Усика нокаутував "Танка" (відео)

"Український танк" тільки починає свій шлях у профі

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У суботу, 25 липня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відомий український боксер, олімпійський чемпіон Олександр Хижняк (2-0, 2 KO) провів свій другий бій у профі. Поєдинок українця проходив у рамках масштабного вечора боксу Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) — Крістіан Пренга (20-1, 20 КО).

На рингу Хижняку протистояв непереможний французький боксер Ленні Патраш (8-1-1, 5 КО). Про це повідомляє "Телеграф".

Бій, який проходив у рамках напівважкої ваги (до 79,378 кг), завершився достроковою перемогою українця.

Хижняк традиційно почав чинити на опонента тиск із перших секунд за допомогою силових ударів. Олександр зайняв центр ринг і тіснив суперника до канатів, попутно розмінюючись ударами та серіями. У другому раунді українець лівим хуком відправив француза у нокдаун. За хвилину "Український танк" добив Ленні на прізвисько "Циганський Танк" серією ударів — рефері зупинив бій і зафіксував перемогу українця технічним нокаутом.

Додамо, що з трибун за боєм Хижняк — Патраш спостерігав промоутер українця Олександр Усик.

Повне відео бою Хижняк — Патраш дивитись з 3:34:30:

Відео нокауту:

Khyzniak gets the STOPPAGE in the second round! 👏



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Довідка: Хижняк — український боксер-аматор, а з березня 2026 року і професіонал, який виступає у середній та напівважкій вагових категоріях. Олімпійський чемпіон 2024 року, срібний призер Олімпійських ігор 2020 року, чемпіон світу (2017), дворазовий чемпіон Європейських ігор (2019, 2023), бронзовий призер Європейських ігор (2015), чемпіон Європи (2017) аматорів. Заслужений майстер спорту України. Олександр на прізвисько "Полтавський танк" дебютував у профі 21 березня на вечорі боксу Усика в Україні. Тоді Хижняк здобув дострокову перемогу у першому раунді.

На сайті "Телеграф" була доступна пряма відеотрансляція розігрівальних боїв шоу Джошуа — Пренга. Слідкувати за вечором боксу в Ер-Ріяді можна у статті: "Джошуа — Пренга: онлайн-трансляція вечора боксу". Головний бій розпочнеться після опівночі.