Усику прилетіло після слів про президентство (відео)

Смішний момент стався в Саудівській Аравії

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У суботу, 25 липня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проходить великий вечір професійного боксу, гостем якого став український боксер Олександр Усик. У головному поєдинку шоу британець Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) спробує перемогти албанського вискочку Крістіана Пренгу (20-1, 20 КО).

Олександр потрапив у курйозну ситуацію. Про це повідомляє DAZN.

Олександр прибув на арену ще до початку основних поєдинків, щоб подивитися на поєдинок українця Олександра Хижняка, який є бійцем його промоутерської компанії Usyk17. Колишній 3-разовий абсолютний чемпіон світу зайняв своє місце на трибунах. У якийсь момент Зіяд Альмаюф (8-1-1, 1 KO) із Саудівської Аравії переміг танзанійця Френка Манго (8-2, 5 КО) після чого заліз на канати та почав святкувати успіх. Боксер витяг капу з рота і кинув її абияк і поцілив прямо в Усика… Українець не зрозумів звідки прилетіло, а його дочка Єлизавета лише посміхнулася.

ZIZO's mouthpiece landed on Usyk 😭



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Напередодні в мережі з’явився коментар Усика про вибори. Олександр заявив, що зміг би набрати на президентських виборах в Україні більше ніж 6% голосів, проте йти в президенти не збирається.

На сайті "Телеграф" доступне повне відео розігрівальних боїв шоу Джошуа — Пренга. Слідкувати за вечором боксу в Ер-Ріяді можна у статті: "Джошуа — Пренга: онлайн-трансляція вечора боксу".