Усику прилетело после слов о президентстве (видео)

Забавный момент произошел в Саудовской Аравии

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В субботу, 25 июля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большой вечер профессионального бокса, гостем которого стал украинский боксер Александр Усик. В главном поединке шоу британец Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) попытается победить албанского выскочку Кристиана Пренгу (20-1, 20 КО).

Александр угодил в курьезную ситуацию. Об этом сообщает DAZN.

Александр прибыл на арену еще до начала основных поединков, чтобы посмотреть на поединок украинца Александра Хижняка, который является бойцом его промоутерской компании Usyk17. Бывший 3-кратный абсолютный чемпион мира занял свое место на трибунах. В какой-то момент Зияд Альмаюф (8-1-1, 1 KO) из Саудовской Аравии победил танзанийца Фрэнка Манго (8-2, 5 КО) после чего залез на канаты и начал праздновать успех. Боксер вытащил капу из рта и бросил ее куда попало и попал в Усика… Украинец не понял откуда прилетело, а его дочь Елизавета лишь улыбнулась.

ZIZO's mouthpiece landed on Usyk 😭



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Накануне в сети появился комментарий Усика о выборах. Александр заявил, что смог бы набрать на президентских выборах в Украине больше 6% голосов, однако идти в президенты не собирается.

На сайте "Телеграф" доступно полное видео разогревочных боев шоу Джошуа — Пренга. Следить за вечером бокса в Эр-Рияде можно в статье: "Джошуа — Пренга: онлайн-трансляция вечера бокса".