"Реал", "Інтер" та інші: хто дістався "Шахтарю" у Лізі чемпіонів

Єдина українська команда зіграє в основному етапі єврокубків

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У четвер, 27 серпня, у Монако відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026/27. Зокрема, донецький "Шахтар" дізнався імена своїх суперників у найсильнішому єврокубку.

Український клуб проведе щонайменше 8 матчів у поточному розіграші ЛЧ. Про це повідомляє "Телеграф". Додамо, що 4 номінально домашні ігри в єврокубку Гірники зіграють на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні (Велика Британія).

З ким зіграє "Шахтар"?

Суперники "Шахтаря" у Лізі чемпіонів/Фото: УПЛ

За підсумками жеребкування "Шахтар" зіграє проти:

"Реала" (Іспанія) — вдома.

"Інтера" (Італія) — у гостях

"Спортінга" (Португалія) — вдома

ПСВ (Нідерланди) – у гостях

"Фенербахче" (Туреччина) — вдома

"Лейпцига" (Німеччина) — в гостях

АЕКа (Греція) — вдома

"Слована" (Словаччина) – у гостях

Результати жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів

Результати жеребкування ЛЧ для команд із першого кошика

Результати жеребкування ЛЧ для команд з другого кошика

Результати жеребкування ЛЧ для команд із 3-го кошика

Результати жеребкування ЛЧ для команд із 4-го кошика

Формат турніру

Загальний етап (єдина таблиця)

Кожна команда проводить 8 матчів проти 8 різних суперників. З них 4 матчі команда грає вдома та 4 – на виїзді. Кожна команда отримала два суперники з кожного кошика (один матч вдома, один на виїзді).

На цьому етапі клуби з однієї країни не можуть зіграти один з одним, а в суперники кожній команді може дістатися максимум по два представники однієї країни.

Розподіл місць після загального етапу

За підсумками 8 турів команди розподіляються в єдиній таблиці таким чином:

Місця з 1-го по 8-ме: напряму виходять у 1/8 фіналу.

Місця з 9-го по 24-те: потрапляють у стикові матчі (раунд плей-оф), де розігрують 8 путівок, що залишилися, в 1/8 фіналу.

Місця з 25-го та нижче: остаточно завершують єврокубковий сезон.

Стадія плей-оф

З раунду 1/8 фіналу турнір триває за класичною олімпійською системою на вибування: матчі вдома та на виїзді аж до фіналу, що складається з однієї гри.

Склад кошиків та учасники ЛЧ

У жеребкуванні брали участь 36 клубів, які були розподілені за чотирма кошиками. "Шахтар" знаходився у 3-му кошику.

Склад кошиків перед жеребкуванням основного етапу Ліги чемпіонів/Фото: uefa.com

Додамо, що розклад загального етапу Ліги чемпіонів з датами та часом початку матчів буде опублікований не пізніше суботи 29 серпня. Загальний етап розпочнеться 8 вересня та завершиться 27 січня 2027 року. Фінал ЛЧ відбудеться на мадридському (Іспанія) стадіоні "Метрополітано" 5 червня 2027 року.

Нагадаємо, "Шахтар" потрапив до основного етапу Ліги чемпіонів без кваліфікації через високий особистий рейтинг. Зазначимо, решта українських клубів не змогли подолати кваліфікацію. ЛНЗ та "Полісся" вилетіли у другому відбірному раунді Ліги конференцій (3-й за силою єврокубок) від "Гента" та "Копенгагена", а "Динамо" програло "Карабаху" у 3-му відбірному раунді ЛК.