Народжені перемагати: як сімейні цінності перемагають корпоративні в "Укрнафті"

Українські ЗМІ вже писали про нову зірку українського паливного ринку ТОВ "Український паливний стандарт". Заснована в грудні 2022 року Оленою Моружко та Катериною Варламовою компанія впевнено увійшла на висококонкурентний ринок нафтопродуктів пропонуючи покупцям паливо наливом та паливні картки. Головною перевагою молодого гравця стали не так досвід, капітал, власний парк бензовозів чи нафтобаз, як родинні зв’язки. Пані Моружко є рідною сестрою дружини Сергія Корецького, який очолює "Укрнафту" та "Укртатнафту", а це суттєвий актив.

Ось як це працює на прикладі одного тендеру. 15 грудня 2023 року Виконком Єрківської селищної ради (Черкаська обл.) оголошує на Прозорро тендер (UA-2023-12-15-012479-a) на закупівлю 13880 літрів ДП та 11170 літрів бензину А-95. Відповідно до тендерної документації Замовник планує заправляти власний транспорт на підставі довірчого документа — паливних талонів (карток). Стандартні вимоги до учасників, 5 днів на роз'яснення та оскарження умов, тиждень на подання заявок. На тендер виходять три компанії: ТОВ "Синергія Систем", ТОВ "Український паливний стандарт" та ТОВ "Укрнафта-Постач".

"Укрнафта-Постач" — дочірне підприємство "Укрнафти" — пропонує талони "Укрнафти" на весь літраж за початковою ціною 1,208,765 грн з ПДВ. Серед іншого в пакеті документів — завірений зразок талонів UKRNAFTA.

"Український паливний стандарт" так само пропонує талони "Укрнафти", але дешевше, за стартовою ціною 1,200,897 грн з ПДВ. В пакеті документів — зразок тих самих талонів UKRNAFTA, договір з "Укрнафта-Постач" №Т-955/23 від 23.11.2023, за яким компанія п.Моружко купує в укрнафтівської дочки талони на 50 млн грн (це вже другий такий договір), а також гарантійний лист від "Укрнафти" про безперебійний відпуск пального за талонами UKRNAFTA.

В договорі з ТОВ "Укрнафта-Постач" бачимо пункт 5.3, за яким покупець талонів ТОВ "Український паливний стандарт" "…погоджується та зобов'язується не здійснювати перепродажу Товару [талонів] третім сторонам", а в разі порушення цієї умови "…Покупець зобов'язаний компенсувати Постачальнику всі збитки, втрату чи шкоду…" — пункт 7.6. Ця заборона та санкції включені в договір аби запобігти збиткам для "Укрнафта-Постача" від продажу талонів оптовим покупцям із знижкою. Аналогічні положення містяться і в попередньому договорі на купівлю-продаж талонів між укрнафтівським дочірнім підприємством та ТОВ "Український паливний стандарт". Крім того п. 7.4. передбачає можливість покарати порушника припинивши відпуск палива за перепроданими талонами.

Проте попри пряму заборону на перепродаж "Український паливний стандарт" регулярно виходить на тендери в системі Прозорро з талонами "Укрнафти". Так ніби пані Моружко впевнена, що санкцій ані з боку "Укрнафта-Постач", ані "Укрнафти" не буде, і договір ніхто розривати не буде. І вона права. Ми не знайшли випадків претензій з боку державних компаній за порушення договору. Більше того, ТОВ "Український паливний стандарт" включає до тендерного пакету інформацію про виконання аналогічних договорів з іншими клієнтами — тобто це означає, що "Укрнафта-Постач" та "Укрнафта" не припиняли обслуговувати перепродані талони. Мабуть це не дивно зважаючи на родинні стосунки між Оленою Моружко та Сергієм Корецьким.

Прикметна відсутність скарг від конкурентів до ДАСУ за порушення законодавства у сфері закупівель чи оскарження результатів аукціонів до АМКУ через спотворення конкурентного середовища. Мабуть відносно невеликі компанії, які приходять на такі аукціони, не хочуть мати зайвих проблем з потужними "Укрнафтою" чи "Укртатнафтою", тим більше, що час від часу купують в них пальне. Але на диво мовчать і численні борці з корупцією з числа громадських організацій та ЗМІ, і антикорупційні органи держави.

Але повернемось до нашого аукціону. На торгах 25 грудня після трьох раундів перемогу отримав "Український паливний стандарт" — його пропозиція виявилась на 75 гривень нижчою ніж у "Укрнафта-Постач": 1 139 700 грн проти 1 139 775 грн. Тож можна констатувати перемогу сімейних цінностей над корпоративними.

У цієї історії є невеликий хепіенд: 16 січня 2024 року договір між ТОВ "Український паливний стандарт" та виконкомом Єрківської селищної ради був розірваний за згодою сторін. Приємного втім мало — за даними в системі Прозорро з початку жовтня 2023, коли розпочалась оборудка з перепродажу талонів "Укрнафти", підприємство пані Моружко продало талонів на 23,6 млн грн. Це та сума, яку могло і мало заробити ТОВ "Укрнафта-Постач", але сімейні цінності взяли гору.

Яку суму на талонах заробила компанія Олени Моружко точно невідомо, оскільки окрім продажів на Прозорро державним контрагентам компанія може продавати паливні талони і приватним клієнтам. Суми, що фігурують у двох договорах між ТОВ "Укрнафта-Постач" та ТОВ "Український паливний стандарт", дозволяють говорити про щонайменше 60 млн грн. Непоганий результат за рік для молодого гравця.

Кейс з "Українським паливним стандартом" має стати одним з пунктів в списку невідкладних справ для новоствореної Наглядової ради, комітета з етики та комітета з аудиту. А поки можна констатувати провал в роботі антикорупційного уповноваженого НАЗК в "Укрнафті", під носом якого проводиться оборудка з компанією-посередником, яку помітить будь-хто оволодів базовим пошуком інформації у відкритих джерелах. Ау, НАЗК, спиш?