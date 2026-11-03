У Києві покажуть "Страшний суд": про що розповість виставка художника Кузнецова

В історії проекту особливе місце займає тема цензури

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З 7 листопада до 6 грудня у галереї "Хлібня" Національного заповідника "Софія Київська" пройде виставка українського художника Володимира Кузнецова "Страшний суд". Центральна робота експозиції – новий монументальний триптих про волонтерську працю, взаємодопомогу та солідарність під час війни.

Кузнєцов почав працювати над триптихом на початку 2026 року. Маючи традиції релігійного живопису, української народної графіки та наївного мистецтва, художник переосмислює сюжет Страшного суду через досвід сучасної України.

З 2022 року художник документує роботу волонтерів, зокрема, тих, хто готує їжу для українських військових. Зібрані матеріали він переносить у свої мальовничі твори. Деякі образи повторюються в різних роботах і щоразу набувають нових форм.

Сцену приготування їжі Кузнецов також включить до настінного розпису для персональної виставки "Гречка з м’ясом". Вона відкриється 4 грудня у галереї "Арсенал" у польському Білостоку.

"Під час війни "судити" своїх – це виклик. Люди, які раніше були по різні боки барикад, сьогодні опинилися пліч-о-пліч перед загальною загрозою. Для мене ця робота – про волонтерів, їхню працю, взаємодопомогу та солідарність", – каже Володимир Кузнецов.

В історії проекту особливе місце посідає тема цензури. 2013 року керівництво київського "Мистецького арсеналу" розпорядилося зафарбувати чорною фарбою незавершений розпис Кузнецова "Коліївщина: Страшний суд". Це рішення викликало протести у мистецькій спільноті.

Своя історія цензури "Страшного суду" має і Софія Київська. 1774 року митрополит Гавриїл Кременецький наказав змінити зображення пекла на хорах собору: стерти фігури людей у коронах та іншому одязі, замінивши їх зображеннями вогню, темряви та оголених людей.

У новому триптиху рай стає способом можливого майбутнього. На картині дівчина бере книгу зі стелажу, що йде вгору за межі полотна.

Володимир Кузнєцов – український художник, співзасновник гурту Р.Е.П. (2004) та низки художніх ініціатив. У своїх роботах він досліджує повсякденні практики, колективну пам’ять та присутність архаїки у сучасності.

Де і коли пройде виставка

Експозицію буде відкрито з 7 листопада по 6 грудня у галереї "Хлібня" Національного заповідника "Софія Київська" за адресою: Київ, вулиця Володимирська, 24.

Виставка працює щодня з 10:00 до 18:00.

Відкриття пройде 6 листопада з 17:00 до 20:30. Вхід безкоштовний, але потрібна попередня реєстрація.

6 листопада до 18.00 відвідувачі зможуть увійти через центральний вхід заповідника, після 18.00 – через службовий вхід з боку вулиці Володимирської.

Ознайомитись із сайтом художника можна тут.