Побудували 44 будинки, де ніхто не жив: навіщо створили цілий фейковий квартал в Україні

Жоден із них не був навіть придатним для проживання

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У селі Богданівка на Кіровоградщині правоохоронці розслідують можливу схему отримання виплат за зеленим тарифом через 44 будинки, в яких ніхто не жив. На ділянках працювали сонячні електростанції загальною потужністю понад 1,3 МВт підключені по "гірляндній" схемі. Встановлена експертизами сума збитків перевищує 17,3 млн грн.

"Телеграф" дослідив, як діє така індустрія сонячної енергетики, коли по суті великі СЕС дроблять на маленькі та оформлюють як домогосподарства. Подібні оборудки діяли в різних регіонах — від Закарпаття до Поділля.

Детальніше за посиланням: Схема "Гірлянда": як в Україні наживалися на промислових електростанціях, замаскованих під селянські хати

Як працювала схема на Кіровоградщині

Нацполіція наразі розслідує подібну схему в Богданівці під Кропивницьким. В 2019-2021 роках в межах села звели 44 одноповерхові будівлі та зареєстрували як приватні житлові будинки садибного типу. Та селитись в них ніхто і не збирався. Натомість як міркує слідство, на кожній земельній ділянці встановили сонячні електростанції потужністю до 30 кВт.

Їх під'єднали до загальної мережі і вони почали генерувати енергію за пріоритетним тарифом. Спільна потужність — понад 1,3 МВт.

Вся нерухомість належала одній особі — підозрюваним проходить підприємець Дмитро Шуліка. Серед його активів — торгівля будматеріалами, сільське господарство, виробництво напоїв. Та аби оформити статус для будинків мали бути залучені й інші учасники, зокрема ТОВ "Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія" (ТОВ "КОЕК") та ПрАТ "Кіровоградобленерго". Саме їхні представними погоджували технічні умови та підписували акти готовності. Наразі у справі фігурують "невстановлені" особи, однак про підозри для них невідомо.

Зауважимо: судова будівельно-технічна експертиза виявила — об'єкти не були "житловими будинками садибного типу". В них не біло потрібних кімнат, комунікацій і навіть належної висоти стелі. Власне споживання не велось.

Що відомо про доходи та збитки

З 2021 по 2024 рік, ТОВ "КОЕК" перевела на рахунок фігуранта понад 30 млн грн. Фінансові збитки від схеми склали, за даними ухвал, 17 377 412 грн 70 коп.

Зауважимо, умови для населення за "зеленим тарифом" та оплата для підприємств сонячної генерації відрізняються на користь приватних домогосподарств.

44 ділянки, недобудовані об'єкти та сонячні електростанції наразі під арештом. Виплата останніх 7,7 млн була заблокована попри спроби родини фігуранта все ж їх отримати. Дійшли навіть до Касаційного кримінального суду Верховного суду — скарга наразі прийнята до розгляду.

Раніше "Телеграф" розповідав про подібну схему на Вінниччині. В тій справі йшлось про більшу кількість псевдоприватних СЕС — близько 70.