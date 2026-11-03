Поки Держгеонадра бездіють: як брати Богельські заробляють на бурштинових схемах

АМКУ встановив змови на аукціонах, але пов’язані компанії оскаржують штрафи та продовжують отримувати ділянки

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Спецдозвіл на видобуток бурштину на ділянці "Західна перша" отримала компанія "БурПром" — за 3,32 млн. грн. Переможець торгів відмовився платити запропоновані 10,2 млн. грн. Пізніше з’ясувалося, що учасники аукціону пов’язані з братами Олегом та Ярославом Богельським, а АМКУ встановив змову. Компанії заперечують штрафи, продовжують видобуток та отримують нові ділянки. Держгеонедра тим часом посідають позицію спостерігача.

Про це йдеться в матеріалі "Телеграфа": "10,2 млн. на торгах, 3,32 млн. у результаті: як компанії з орбіти Богельських отримували бурштинові ділянки".

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Як мільйони на торгах перетворювалися на знижку

Восени 2020 року за ділянку "Західна перша" боролися "Екоцентрресурс", "Земресурсінвест" та "БурПром". За стартової ціни 158,9 тис. грн перша компанія запропонувала 10,2 млн грн, але відмовилася підписувати протокол та платити. Дозвіл дістався другому учаснику — "БурПрому", який запропонував 3,32 млн грн.

Три схеми розіграшу надр ProZorro. Інфографіка "Телеграфа"

На момент аукціону компанії юридично виглядали незалежними. На Ярослава Богельського було оформлено лише "Земресурсінвест". У наступні три роки "Екоцентрресурс" та "БурПром" перереєстрували на Олега Богельського та Ольгу Рудьковську. Восени 2025 року АМКУ визнав змову між "Екоцентрресурсом" та "Земресурсінвестом" та призначив їм штрафи – 1 800 грн та 68 тис. грн відповідно. "БурПром" зберіг дозвіл та продовжив видобуток.

На дільницях "Калюжна" та "Варварівська друга" у 2021 році застосували іншу тактику: підвищували ціну на мінімум чи зовсім не боролися. На "Калюжній" учасники не змінювали ставки усі три раунди. На "Варварівській другій" пропозиції відрізнялися лише на 100 грн та не підвищувалися. За перший епізод АМКУ оштрафував "Земресурсінвест" та "Потенціал-Полісся" на 204 тис. грн. кожну компанію, за другий – "Земресурсінвест" та "Західкапіталінвест" на 61 тис. грн. кожну.

Сімейний тандем та більше десяти компаній

За групою "Амбер Гальбін" стоїть мережа із понад десяти юридичних осіб. Старший брат Олег Богельський публічно репрезентує групу, молодший, Ярослав, менш помітний. Під їх прямим чи опосередкованим контролем перебувають "Потенціал-Полісся", "Земресурсінвест", "БурПром", "Західземресурс", "Захід Інвест Актив", "Агромехтрейд", "Кністер Груп" та інші підприємства.

Профіль групи показує, як брати Богельські пов’язані з бурштиновим бізнесом

Олег Богельський пояснює кількість компаній тим, що ділянки розташовані у різних громадах та потрібно сплачувати місцеві податки. Брати займаються також сільським господарством, ремонтом обладнання та медіа. Через компанію Ярослава Богельського вони придбали за 5,91 млн. грн. гранітний кар’єр "Каштан" у Житомирській області.

У травні 2025 року гурт через "Захід Інвест Актив" купив у засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи компанію "Сонячне ремесло", яка видобуває понад 2,5 тонни бурштину на рік. У січні 2026 року компанії братів створили асоціацію "Видобувників бурштину України" на чолі із Михайлом Столярцем. До неї увійшли 11 фірм, які контролюють 33 ділянки. За аналізом основного джерела майже всі учасники пов’язані з Богельськими безпосередньо або через партнерів.

Штрафи заперечують, нові дозволи отримують

Загальна сума штрафів перевищила півмільйона гривень, проте, за даними розслідування, до бюджету не надійшла жодна гривня. "Земресурсінвест" домагається скасування рішення щодо "Західної першої", а "Потенціал-Полісся" оскаржує санкції щодо "Калюжньої".

"Усі процедури аукціонів проходили відкрито на ProZorro. Ми вважаємо рішення територіальних відділень АМКУ помилковими, тому звернулися до суду. Саме судова гілка влади має поставити остаточну крапку в обґрунтованості цих штрафів", – сказав Олег Богельський.

Олег Богельський (ліворуч)

Тим часом "Агромехтрейд" Ярослава Богельського одержує нові дозволи. На перших торгах дільницею "Грицьки-2" у березні 2026 року два лідери відмовилися платити, а компанія брата запропонувала 6 млн грн. На повторному аукціоні в травні вона перемогла з 3,8 млн грн – у 2,1 рази дешевше за первісну переможну ціну.

Хто у Держгеонедрах спостерігає за маніпуляціями

Розслідування нашого видання показує, що АМКУ регулярно фіксує факти антиконкурентних змов на янтарних аукціонах у Рівненській області. Фірми штрафують, але вони просто йдуть до судів, не платять гроші і продовжують роками намивати бурштин на тих же ділянках, які були отримані через не зовсім чесну гру.

Аукціони 2020–2021 років проходили за Романа Опімаха, який очолював Державну службу геології та надр України з листопада 2019-го по листопад 2024 року. Після Олега Гоцинця відомством із кінця січня до середини травня 2026 року керував Леонід Музикус. Потім тимчасово виконувачем обов’язків голови став Сергій Власенко.

Держгеонедра видають спецдозволення та можуть ініціювати їх зупинення або анулювання при грубих порушеннях. Проте рішення АМКУ, описані у розслідуванні, не зупинили видобуток на спірних ділянках.

"Телеграф" має намір звернутися до Кабміну та Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів за правовою оцінкою дій посадових осіб служби.

Як повідомляв "Телеграф", компанія "Амберлайт", що належить Роману Руденку, отримала ділянку "Федоровська-5" за 348 тис. грн після дискваліфікації учасників, які пропонували 25 млн грн. Цей випадок показує, як результат торгів міг відкрити пов’язаному з сім’єю бізнесу доступ до янтарної ділянки набагато дешевше: на торгах за ділянку. За правилами, що діяли тоді, ліцензію на розробку родовища міг отримати другий учасник майже за стартовою ціною. В іншому епізоді слідчі дійшли висновку, що на ділянці "Осов-7" під виглядом геологічного вивчення вели промисловий видобуток, а мотопомпи доставляла фірма "Амбербур" із орбіти депутата. Ці відомості дають порівняльний контекст для історії братів Богельських: вони показують різні способи отримати доступ до янтарних ділянок та організувати видобуток, але не встановлюють зв’язку між двома бізнес-групами.