Рожденные побеждать: как семейные ценности побеждают корпоративные в "Укрнафте"

Украинские СМИ уже писали о новой звезде украинского топливного рынка ООО "Украинский топливный стандарт". Основанная в декабре 2022 года Еленой Моружко и Екатериной Варламовой компания уверенно вошла на высококонкурентный рынок нефтепродуктов, предлагая покупателям топливо наливом и топливные карты. Главным преимуществом молодого игрока стали не столько опыт, капитал, собственный парк бензовозов или нефтебаз, сколько родственные связи. Моружко является родной сестрой жены Сергея Корецкого, который возглавляет "Укрнафту" и "Укртатнафту", а это существенный актив.

Вот как это работает на примере одного тендера. 15 декабря 2023 Исполком Ерковского поселкового совета (Черкасская обл.) объявляет на Прозорро тендер (UA-2023-12-15-012479-a) на закупку 13880 литров ДТ и 11170 литров бензина А-95. Согласно тендерной документации, Заказчик планирует заправлять собственный транспорт на основании доверительного документа — топливных талонов (карт). Стандартные требования к участникам, 5 дней на разъяснение и обжалование условий, неделя на подачу заявок. На тендер выходят три компании: ООО "Синергия Систем", ООО "Украинский топливный стандарт" и ООО "Укрнафта-Снаб".

"Укрнафта-Снаб" — дочернее предприятие "Укрнафты" — предлагает талоны "Укрнафты" на весь литраж по начальной цене 1,208,765 грн с НДС. Среди прочего в пакете документов заверенный образец талонов UKRNAFTA.

"Украинский топливный стандарт" также предлагает талоны "Укрнафты", но дешевле, по стартовой цене 1,200,897 грн с НДС. В пакете документов — образец тех же талонов UKRNAFTA, договор с "Укрнафта-Снаб" №Т-955/23 от 23.11.2023, по которому компания госпожи Моружко покупает у укрнефтевской дочери талоны на 50 млн грн (это уже второй такой договор), а также гарантийное письмо от "Укрнафты" о бесперебойном отпуске горючего по талонам UKRNAFTA.

В договоре с ООО "Укрнафта-Снаб" видим пункт 5.3, согласно которому покупатель талонов ООО "Украинский топливный стандарт" "…соглашается и обязуется не осуществлять перепродажу Товара [талонов] третьим сторонам", а в случае нарушения этого условия "…Покупатель обязан компенсировать Поставщику все убытки, потерю или ущерб…" — пункт 7.6. Этот запрет и санкции включены в договор, чтобы предотвратить убытки для "Укрнафта-Постача" от продажи талонов оптовым покупателям со скидкой. Аналогичные положения содержатся и в предварительном договоре на куплю-продажу талонов между дочерним предприятием Украины и ООО "Украинский топливный стандарт". Кроме того, п. 7.4. предусматривает возможность наказать нарушителя прекратив отпуск топлива по перепроданным талонам.

Однако, несмотря на прямой запрет на перепродажу "Украинский топливный стандарт", регулярно выходит на тендеры в системе Прозорро с талонами "Укрнафты". Как будто госпожа Моружко уверена, что санкций ни со стороны "Укрнафта-Постач", ни "Укрнафты" не будет, и договор никто расторгать не будет. И она права. Мы не нашли случаев претензий со стороны государственных компаний за нарушение договора. Более того, ООО "Украинский топливный стандарт" включает в тендерный пакет информацию о выполнении аналогичных договоров с другими клиентами — то есть это означает, что "Укрнафта-Снаб" и "Укрнафта" не прекращали обслуживать перепроданные талоны. Видимо, это неудивительно ввиду родственных отношений между Еленой Моружко и Сергеем Корецким.

Примечательно отсутствие жалоб от конкурентов в ГАСУ за нарушение законодательства в сфере закупок или обжалование результатов аукционов в АМКУ из-за искажения конкурентной среды. Видимо, относительно небольшие компании, которые приходят на такие аукционы, не хотят иметь лишних проблем с мощными "Укрнафтой" или "Укртатнафтой", тем более, что время от времени покупают у них топливо. Но удивительно молчат и многочисленные борцы с коррупцией из числа общественных организаций и СМИ, и антикоррупционные органы государства.

Но вернемся к нашему аукциону. На торгах 25 декабря после трех раундов победу одержал "Украинский топливный стандарт" — его предложение оказалось на 75 гривен ниже, чем у "Укрнафта-Снаб": 1 139 700 грн против 1 139 775 грн. Так что можно констатировать победу семейных ценностей над корпоративными.

В этой истории есть небольшой хеппи-энд: 16 января 2024 договор между ООО "Украинский топливный стандарт" и исполкомом Ерковского поселкового совета был расторгнут с согласия сторон. Приятного, впрочем, мало — по данным в системе Прозорро с начала октября 2023 года, когда началась сделка по перепродаже талонов "Укрнафты", предприятие Моружко продало талонов на 23,6 млн грн. Это та сумма, которую могло и должно было заработать ООО "Укрнафта-Снаб", но семейные ценности возобладали.

Какую сумму на талонах заработала компания Елены Моружко точно неизвестно, поскольку, кроме продаж на Прозорро, государственным контрагентам компания может продавать топливные талоны и частным клиентам. Суммы, фигурирующие в двух договорах между ООО "Укрнафта-Снаб" и ООО "Украинский топливный стандарт", позволяют говорить о, по меньшей мере, 60 млн грн. Неплохой результат через год для молодого игрока.

Кейс с "Украинским топливным стандартом" должен стать одним из пунктов в списке неотложных дел для вновь наблюдательного совета, комитета по этике и комитета по аудиту. А пока можно констатировать провал в работе антикоррупционного уполномоченного НАПК в "Укрнафте", под носом которого проводится сделка с компанией-посредником, которую заметит любой овладевший базовым поиском информации в открытых источниках. Ау, НАЗК, спишь?